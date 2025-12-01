- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
8 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
8.70 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
44.93 USD (1 586 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
8 (44.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.93 USD (8)
Ratio de Sharpe:
2.59
Activité de trading:
1.60%
Charge de dépôt maximale:
8.13%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
5 (62.50%)
Courts trades:
3 (37.50%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
5.62 USD
Bénéfice moyen:
5.62 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
8.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.28% (12.21 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +8.70 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +44.93 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.00 × 15
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.60 × 29351
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
90 plus...
This live signal is traded 100% automatically by Aureon AI, an Expert Advisor focused on controlled, professional-style risk rather than high-frequency or gambling strategies. All development, live trading, and backtests have been done on IC Markets, so for the closest match to the signal’s performance, a low-spread ECN-style IC Markets account is strongly recommended. The system trades XAUUSD on M15, is designed to take up to one trade per day on average, uses strict predefined risk per position, and does not use grid, martingale, or averaging down. It has previously generated around 50% profit in 2.5 months on live accounts under similar conditions and is suitable for prop firm accounts when used with sensible risk settings. The strategy takes selective entries only in favourable market conditions and is built to prioritise account protection and steady growth over aggressive risk-taking. Please remember that trading involves significant risk and past performance does not guarantee future results; only use risk settings that fit your own risk tolerance.
Aucun avis
