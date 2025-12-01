SignauxSections
Hizbullah Mangal

Aureon AI

Hizbullah Mangal
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
8 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
8.70 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
44.93 USD (1 586 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
8 (44.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.93 USD (8)
Ratio de Sharpe:
2.59
Activité de trading:
1.60%
Charge de dépôt maximale:
8.13%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
5 (62.50%)
Courts trades:
3 (37.50%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
5.62 USD
Bénéfice moyen:
5.62 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
8.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.28% (12.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.70 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +44.93 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
2.00 × 15
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.60 × 29351
Exness-MT5Real
2.68 × 98
90 plus...
This live signal is traded 100% automatically by Aureon AI, an Expert Advisor focused on controlled, professional-style risk rather than high-frequency or gambling strategies. All development, live trading, and backtests have been done on IC Markets, so for the closest match to the signal’s performance, a low-spread ECN-style IC Markets account is strongly recommended. The system trades XAUUSD on M15, is designed to take up to one trade per day on average, uses strict predefined risk per position, and does not use grid, martingale, or averaging down. It has previously generated around 50% profit in 2.5 months on live accounts under similar conditions and is suitable for prop firm accounts when used with sensible risk settings. The strategy takes selective entries only in favourable market conditions and is built to prioritise account protection and steady growth over aggressive risk-taking. Please remember that trading involves significant risk and past performance does not guarantee future results; only use risk settings that fit your own risk tolerance.
Aucun avis
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 06:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 11:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 11:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Aureon AI
30 USD par mois
9%
0
0
USD
545
USD
1
100%
8
100%
2%
n/a
5.62
USD
2%
1:500
Copier

