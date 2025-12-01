- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
29 (96.66%)
손실 거래:
1 (3.33%)
최고의 거래:
33.48 USD
최악의 거래:
-0.50 USD
총 수익:
210.28 USD (5 733 pips)
총 손실:
-0.50 USD (10 pips)
연속 최대 이익:
16 (83.15 USD)
연속 최대 이익:
127.13 USD (13)
샤프 비율:
1.20
거래 활동:
0.60%
최대 입금량:
8.72%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
419.56
롱(주식매수):
22 (73.33%)
숏(주식차입매도):
8 (26.67%)
수익 요인:
420.56
기대수익:
6.99 USD
평균 이익:
7.25 USD
평균 손실:
-0.50 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.50 USD)
연속 최대 손실:
-0.50 USD (1)
월별 성장률:
30.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.50 USD (0.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.09% (0.50 USD)
자본금별:
5.91% (40.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.48 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +83.15 USD
연속 최대 손실: -0.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29496
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
41%
0
0
USD
USD
734
USD
USD
6
100%
30
96%
1%
420.56
6.99
USD
USD
6%
1:500