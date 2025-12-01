- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
44.93 USD (1 586 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (44.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.93 USD (8)
Sharpe oranı:
2.59
Alım-satım etkinliği:
1.60%
Maks. mevduat yükü:
8.13%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.62 USD
Ortalama kâr:
5.62 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.28% (12.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +44.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.00 × 15
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.60 × 29352
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This live signal is traded 100% automatically by Aureon AI, an Expert Advisor focused on controlled, professional-style risk rather than high-frequency or gambling strategies. All development, live trading, and backtests have been done on IC Markets, so for the closest match to the signal’s performance, a low-spread ECN-style IC Markets account is strongly recommended. The system trades XAUUSD on M15, is designed to take up to one trade per day on average, uses strict predefined risk per position, and does not use grid, martingale, or averaging down. It has previously generated around 50% profit in 2.5 months on live accounts under similar conditions and is suitable for prop firm accounts when used with sensible risk settings. The strategy takes selective entries only in favourable market conditions and is built to prioritise account protection and steady growth over aggressive risk-taking. Please remember that trading involves significant risk and past performance does not guarantee future results; only use risk settings that fit your own risk tolerance.
İnceleme yok
