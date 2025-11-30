- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
52 (92.85%)
損失トレード:
4 (7.14%)
ベストトレード:
58.70 USD
最悪のトレード:
-5.34 USD
総利益:
894.13 USD (89 827 pips)
総損失:
-18.14 USD (320 pips)
最大連続の勝ち:
24 (398.53 USD)
最大連続利益:
398.53 USD (24)
シャープレシオ:
0.98
取引アクティビティ:
37.96%
最大入金額:
5.25%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
96.58
長いトレード:
56 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
49.29
期待されたペイオフ:
15.64 USD
平均利益:
17.19 USD
平均損失:
-4.54 USD
最大連続の負け:
2 (-9.07 USD)
最大連続損失:
-9.07 USD (2)
月間成長:
24.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.07 USD (0.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.82% (9.07 USD)
エクイティによる:
18.22% (200.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|875
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|90K
|XAGUSD
|17
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +58.70 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +398.53 USD
最大連続損失: -9.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.11 × 18
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
ScopeMarkets-Live
|0.20 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
安定したゴールドの利益をお探しですか？ギャンブルをやめて、投資を始めましょう。
多くのシグナルはナンピン（Martingale）やグリッドで口座を破綻させます。私はそれをしません。
このシグナルは、論理と規律でXAUUSDのボラティリティを攻略します。
🛡️ 戦略の柱:
• 最低証拠金: $1,000 (安全な資金管理のため強く推奨)。
• レバレッジ: 1:500.
• 必須: VPS (隠しSLを遅延なく執行するため)。
冷静かつ論理的な資産形成のために、今すぐ参加してください。
多くのシグナルはナンピン（Martingale）やグリッドで口座を破綻させます。私はそれをしません。
このシグナルは、論理と規律でXAUUSDのボラティリティを攻略します。
🛡️ 戦略の柱:
- ✅ 100% ナンピン・グリッドなし: 1つのポジション、1つの計画。含み損での買い増しはしません。
- ✅ 仮想（Hidden）ストップロス & TP: ブローカーのストップ狩りを防ぐため、内部で管理されます。チャート上に見えなくても、リスクは厳格に制限されています。
- ✅ プライスアクション: 「スマートマネー」の足跡を追います。
- ✅ XAUUSD 専業: ゴールドのみに完全特化。
• 最低証拠金: $1,000 (安全な資金管理のため強く推奨)。
• レバレッジ: 1:500.
• 必須: VPS (隠しSLを遅延なく執行するため)。
冷静かつ論理的な資産形成のために、今すぐ参加してください。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
47 USD/月
103%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
8
100%
56
92%
38%
49.29
15.64
USD
USD
18%
1:500