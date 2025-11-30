シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Arrow Max
Hajar Ismail

Gold Arrow Max

Hajar Ismail
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  47  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 103%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
52 (92.85%)
損失トレード:
4 (7.14%)
ベストトレード:
58.70 USD
最悪のトレード:
-5.34 USD
総利益:
894.13 USD (89 827 pips)
総損失:
-18.14 USD (320 pips)
最大連続の勝ち:
24 (398.53 USD)
最大連続利益:
398.53 USD (24)
シャープレシオ:
0.98
取引アクティビティ:
37.96%
最大入金額:
5.25%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
96.58
長いトレード:
56 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
49.29
期待されたペイオフ:
15.64 USD
平均利益:
17.19 USD
平均損失:
-4.54 USD
最大連続の負け:
2 (-9.07 USD)
最大連続損失:
-9.07 USD (2)
月間成長:
24.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.07 USD (0.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.82% (9.07 USD)
エクイティによる:
18.22% (200.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 55
XAGUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 875
XAGUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 90K
XAGUSD 17
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +58.70 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +398.53 USD
最大連続損失: -9.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 15
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 9
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.11 × 18
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
ScopeMarkets-Live
0.20 × 10
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
26 より多く...
安定したゴールドの利益をお探しですか？ギャンブルをやめて、投資を始めましょう。

多くのシグナルはナンピン（Martingale）やグリッドで口座を破綻させます。私はそれをしません。

このシグナルは、論理と規律でXAUUSDのボラティリティを攻略します。

🛡️ 戦略の柱:
  • 100% ナンピン・グリッドなし: 1つのポジション、1つの計画。含み損での買い増しはしません。
  • 仮想（Hidden）ストップロス & TP: ブローカーのストップ狩りを防ぐため、内部で管理されます。チャート上に見えなくても、リスクは厳格に制限されています。
  • プライスアクション: 「スマートマネー」の足跡を追います。
  • XAUUSD 専業: ゴールドのみに完全特化。
⚠️ 推奨環境 (重要):
最低証拠金: $1,000 (安全な資金管理のため強く推奨)。
レバレッジ: 1:500.
必須: VPS (隠しSLを遅延なく執行するため)。

冷静かつ論理的な資産形成のために、今すぐ参加してください。
レビューなし
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 05:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
