- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
52 (92.85%)
Negociações com perda:
4 (7.14%)
Melhor negociação:
58.70 USD
Pior negociação:
-5.34 USD
Lucro bruto:
894.13 USD (89 827 pips)
Perda bruta:
-18.14 USD (320 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (398.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
398.53 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.98
Atividade de negociação:
37.96%
Depósito máximo carregado:
5.25%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
96.58
Negociações longas:
56 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
49.29
Valor esperado:
15.64 USD
Lucro médio:
17.19 USD
Perda média:
-4.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.07 USD (2)
Crescimento mensal:
24.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.07 USD (0.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.82% (9.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.22% (200.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|875
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|90K
|XAGUSD
|17
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +58.70 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +398.53 USD
Máxima perda consecutiva: -9.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.11 × 18
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
ScopeMarkets-Live
|0.20 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
26 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Procurando Lucro Estável em Ouro? Pare de Apostar, Comece a Investir.
Muitos sinais quebram contas com Martingale e Grid. Eu não faço isso.
Este sinal vence a volatilidade do XAUUSD com lógica e disciplina.
🛡️ PILARES DA ESTRATÉGIA:
• Depósito Mínimo: $1,000 (Recomendado).
• Alavancagem: 1:500.
• Obrigatório: VPS (Para execução precisa dos stops virtuais).
Junte-se agora para um crescimento sólido e consistente.
Muitos sinais quebram contas com Martingale e Grid. Eu não faço isso.
Este sinal vence a volatilidade do XAUUSD com lógica e disciplina.
🛡️ PILARES DA ESTRATÉGIA:
- ✅ 100% SEM MARTINGALE, SEM GRID: Uma posição, um plano. Nunca fazemos preço médio contra a tendência.
- ✅ Stop Loss e TP Virtual (Oculto): Gerido internamente para evitar "Stop Hunting" da corretora. O risco é estritamente limitado pelo sistema.
- ✅ Price Action: Seguimos o "Smart Money".
- ✅ Foco no XAUUSD: Especialização total em Ouro.
• Depósito Mínimo: $1,000 (Recomendado).
• Alavancagem: 1:500.
• Obrigatório: VPS (Para execução precisa dos stops virtuais).
Junte-se agora para um crescimento sólido e consistente.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
47 USD por mês
103%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
8
100%
56
92%
38%
49.29
15.64
USD
USD
18%
1:500