Trades:
24
Bénéfice trades:
24 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
58.70 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
383.14 USD (38 740 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
24 (383.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
383.14 USD (24)
Ratio de Sharpe:
1.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.27%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
24 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
15.96 USD
Bénéfice moyen:
15.96 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
38.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.11 × 18
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
ScopeMarkets-Live
|0.20 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
Profit Stable sur l'Or ? Arrêtez de jouer, commencez à investir.
Beaucoup de signaux utilisent la Martingale et le Grid. Je ne fais pas ça.
🛡️ PILIERS DE LA STRATÉGIE :
• Dépôt Minimum : $1,000 (Fortement Recommandé).
• Levier : 1:500.
• Obligatoire : VPS (Pour l'exécution rapide des stops cachés).
Rejoignez-nous pour une croissance calme et logique.
