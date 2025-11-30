- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
52 (92.85%)
亏损交易:
4 (7.14%)
最好交易:
58.70 USD
最差交易:
-5.34 USD
毛利:
894.13 USD (89 827 pips)
毛利亏损:
-18.14 USD (320 pips)
最大连续赢利:
24 (398.53 USD)
最大连续盈利:
398.53 USD (24)
夏普比率:
0.98
交易活动:
37.96%
最大入金加载:
5.25%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
96.58
长期交易:
56 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
49.29
预期回报:
15.64 USD
平均利润:
17.19 USD
平均损失:
-4.54 USD
最大连续失误:
2 (-9.07 USD)
最大连续亏损:
-9.07 USD (2)
每月增长:
24.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.07 USD (0.65%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (9.07 USD)
净值:
18.22% (200.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|875
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|90K
|XAGUSD
|17
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.70 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +398.53 USD
最大连续亏损: -9.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.11 × 18
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
ScopeMarkets-Live
|0.20 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
许多信号因马丁格尔 (Martingale) 和网格 (Grid) 而爆仓。我绝不这样做。
此信号专为重视资金安全的人设计。我们用逻辑和纪律征服黄金市场。
🛡️ 策略核心：
- ✅ 100% 无马丁格尔，无网格： 一个头寸，一个计划。绝不加仓摊平。
- ✅ 虚拟 (Hidden) 止损与止盈： 系统内部管理 SL/TP，以防止经纪商扫损 (Stop Hunting)。虽然图表上不可见，但风险控制严格有效。
- ✅ 价格行为 (Price Action)： 跟随“聪明钱” (Smart Money) 的足迹。
- ✅ 专注黄金 (XAUUSD)： 只做一个品种，做到极致。
我们过滤噪音，只瞄准高概率机会。
• 胜率保障： 质量 > 数量。
• 盈亏比： 利润必须覆盖风险。
⚠️ 订阅要求 (重要)：
• 最低入金： $1,000 (强烈建议，以保证手数安全)。
• 杠杆： 1:500。
• 必须： 使用 VPS，以确保隐藏止损的执行没有延迟。
立即加入，享受冷静、合乎逻辑且持续的增长。
