Hajar Ismail

Gold Arrow Max

Hajar Ismail
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 47 USD per 
增长自 2025 103%
FBS-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
56
盈利交易:
52 (92.85%)
亏损交易:
4 (7.14%)
最好交易:
58.70 USD
最差交易:
-5.34 USD
毛利:
894.13 USD (89 827 pips)
毛利亏损:
-18.14 USD (320 pips)
最大连续赢利:
24 (398.53 USD)
最大连续盈利:
398.53 USD (24)
夏普比率:
0.98
交易活动:
37.96%
最大入金加载:
5.25%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
96.58
长期交易:
56 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
49.29
预期回报:
15.64 USD
平均利润:
17.19 USD
平均损失:
-4.54 USD
最大连续失误:
2 (-9.07 USD)
最大连续亏损:
-9.07 USD (2)
每月增长:
24.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.07 USD (0.65%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (9.07 USD)
净值:
18.22% (200.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 55
XAGUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 875
XAGUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 90K
XAGUSD 17
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +58.70 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +398.53 USD
最大连续亏损: -9.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 15
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 9
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.11 × 18
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
ScopeMarkets-Live
0.20 × 10
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
26 更多...
寻找稳定的黄金利润？停止赌博，开始投资。

许多信号因马丁格尔 (Martingale) 和网格 (Grid) 而爆仓。我绝不这样做。

此信号专为重视资金安全的人设计。我们用逻辑和纪律征服黄金市场。

🛡️ 策略核心：
  • 100% 无马丁格尔，无网格： 一个头寸，一个计划。绝不加仓摊平。
  • 虚拟 (Hidden) 止损与止盈： 系统内部管理 SL/TP，以防止经纪商扫损 (Stop Hunting)。虽然图表上不可见，但风险控制严格有效。
  • 价格行为 (Price Action)： 跟随“聪明钱” (Smart Money) 的足迹。
  • 专注黄金 (XAUUSD)： 只做一个品种，做到极致。
为什么要订阅？
我们过滤噪音，只瞄准高概率机会
胜率保障： 质量 > 数量。
盈亏比： 利润必须覆盖风险。

⚠️ 订阅要求 (重要)：
最低入金： $1,000 (强烈建议，以保证手数安全)。
杠杆： 1:500。
必须： 使用 VPS，以确保隐藏止损的执行没有延迟。

立即加入，享受冷静、合乎逻辑且持续的增长。
没有评论
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 05:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
