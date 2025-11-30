SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Arrow Max
Hajar Ismail

Gold Arrow Max

Hajar Ismail
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 47 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 103%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
52 (92.85%)
Verlusttrades:
4 (7.14%)
Bester Trade:
58.70 USD
Schlechtester Trade:
-5.34 USD
Bruttoprofit:
894.13 USD (89 827 pips)
Bruttoverlust:
-18.14 USD (320 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (398.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
398.53 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.98
Trading-Aktivität:
37.96%
Max deposit load:
5.25%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
96.58
Long-Positionen:
56 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
49.29
Mathematische Gewinnerwartung:
15.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-9.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.07 USD (2)
Wachstum pro Monat :
24.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9.07 USD (0.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.82% (9.07 USD)
Kapital:
18.22% (200.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 55
XAGUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 875
XAGUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 90K
XAGUSD 17
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +58.70 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +398.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 15
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 9
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.11 × 18
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
ScopeMarkets-Live
0.20 × 10
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
noch 26 ...
Suchen Sie stabilen Gold-Profit? Hören Sie auf zu zocken, fangen Sie an zu investieren.

Viele Signale nutzen Martingale und Grid, was Konten zerstört. Ich tue das nicht.

🛡️ STRATEGIE-SÄULEN:
  • 100% KEIN MARTINGALE, KEIN GRID: Eine Position, ein Plan.
  • Virtueller (Versteckter) Stop Loss & TP: Intern verwaltet, um Stop-Hunting durch Broker zu verhindern. Das Risiko ist strikt begrenzt.
  • Price Action: Wir folgen dem "Smart Money".
  • Fokus auf XAUUSD: Spezialisiert nur auf Gold.
⚠️ VORAUSSETZUNGEN:
Mindesteinzahlung: $1,000 (Empfohlen).
Hebel: 1:500.
Pflicht: VPS (Für schnelle Ausführung der versteckten Stops).

Treten Sie jetzt bei für konstantes Wachstum.
Keine Bewertungen
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 05:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Arrow Max
47 USD pro Monat
103%
0
0
USD
1K
USD
8
100%
56
92%
38%
49.29
15.64
USD
18%
1:500
