- 자본
- 축소
트레이드:
60
이익 거래:
56 (93.33%)
손실 거래:
4 (6.67%)
최고의 거래:
58.70 USD
최악의 거래:
-5.34 USD
총 수익:
935.84 USD (93 998 pips)
총 손실:
-18.14 USD (320 pips)
연속 최대 이익:
28 (440.24 USD)
연속 최대 이익:
440.24 USD (28)
샤프 비율:
0.97
거래 활동:
38.98%
최대 입금량:
5.25%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
101.18
롱(주식매수):
60 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
51.59
기대수익:
15.30 USD
평균 이익:
16.71 USD
평균 손실:
-4.54 USD
연속 최대 손실:
2 (-9.07 USD)
연속 최대 손실:
-9.07 USD (2)
월별 성장률:
29.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.07 USD (0.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.82% (9.07 USD)
자본금별:
18.22% (200.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|917
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|94K
|XAGUSD
|17
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.11 × 18
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
ScopeMarkets-Live
|0.20 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
안정적인 골드 수익을 찾고 계십니까? 도박을 멈추고 투자를 시작하십시오.
많은 신호가 마틴게일(Martingale)과 그리드(Grid)로 계좌를 파괴합니다. 저는 절대 그렇게 하지 않습니다.
🛡️ 전략의 핵심:
• 최소 예치금: $1,000 (안전한 자금 관리를 위해 강력 권장).
• 레버리지: 1:500.
• 필수: VPS 사용 (히든 SL의 지연 없는 실행을 위해).
논리적이고 일관된 수익을 위해 지금 가입하십시오.
많은 신호가 마틴게일(Martingale)과 그리드(Grid)로 계좌를 파괴합니다. 저는 절대 그렇게 하지 않습니다.
🛡️ 전략의 핵심:
- ✅ 100% 마틴게일 없음, 그리드 없음: 하나의 포지션, 하나의 계획. 물타기를 하지 않습니다.
- ✅ 가상 (Hidden) 손절매 및 TP: 브로커의 스톱 헌팅(Stop Hunting)을 방지하기 위해 내부적으로 관리됩니다. 차트에 보이지 않아도 리스크는 엄격히 제한됩니다.
- ✅ Price Action: "스마트 머니"의 흐름을 따릅니다.
- ✅ XAUUSD 전문: 오직 골드에만 집중합니다.
• 최소 예치금: $1,000 (안전한 자금 관리를 위해 강력 권장).
• 레버리지: 1:500.
• 필수: VPS 사용 (히든 SL의 지연 없는 실행을 위해).
논리적이고 일관된 수익을 위해 지금 가입하십시오.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 47 USD
110%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
100%
60
93%
39%
51.58
15.30
USD
USD
18%
1:500