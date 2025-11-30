- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
51 (92.72%)
Убыточных трейдов:
4 (7.27%)
Лучший трейд:
58.70 USD
Худший трейд:
-5.34 USD
Общая прибыль:
869.32 USD (87 346 pips)
Общий убыток:
-18.14 USD (320 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (383.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
383.14 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.97
Торговая активность:
69.67%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
93.85
Длинных трейдов:
55 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
47.92
Мат. ожидание:
15.48 USD
Средняя прибыль:
17.05 USD
Средний убыток:
-4.54 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.07 USD (2)
Прирост в месяц:
71.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.07 USD (0.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (9.07 USD)
По эквити:
18.22% (200.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|850
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|87K
|XAGUSD
|17
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.70 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +383.14 USD
Макс. убыток в серии: -9.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.11 × 18
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
ScopeMarkets-Live
|0.20 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
еще 25...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Ищете стабильную прибыль на золоте? Хватит играть, начните инвестировать.
Многие сигналы XAUUSD уничтожают счета из-за Мартингейла и Сетки. Я этого не делаю.
Этот сигнал для тех, кто ценит безопасность. Мы побеждаем волатильность золота логикой и дисциплиной.
🛡️ ОСНОВНЫЕ СТОЛПЫ СТРАТЕГИИ:
Мы охотимся только за сетапами с высокой вероятностью.
• Контроль Win Rate: Качество входа > Количество входов.
• Здоровый Risk Reward: Прибыль должна оправдывать риск.
⚠️ ТРЕБОВАНИЯ (ВАЖНО):
• Мин. депозит: $1,000 (Рекомендуется для безопасности).
• Кредитное плечо: 1:500.
• Обязательно: VPS (для быстрой отработки скрытых стопов).
Присоединяйтесь сейчас для стабильного роста.
Многие сигналы XAUUSD уничтожают счета из-за Мартингейла и Сетки. Я этого не делаю.
Этот сигнал для тех, кто ценит безопасность. Мы побеждаем волатильность золота логикой и дисциплиной.
🛡️ ОСНОВНЫЕ СТОЛПЫ СТРАТЕГИИ:
- ✅ 100% НЕТ МАРТИНГЕЙЛА, НЕТ СЕТКИ: Одна позиция, один план. Никаких усреднений.
- ✅ Скрытый (Virtual) Stop Loss и TP: Управляются системой внутренне, чтобы избежать "Охоты за стопами" (Stop Hunting) брокера. Риск строго ограничен, даже если вы не видите линий на графике.
- ✅ Price Action и Структура Рынка: Следование за "Умными Деньгами" (Smart Money).
- ✅ Фокус на XAUUSD: Полная специализация на золоте.
Мы охотимся только за сетапами с высокой вероятностью.
• Контроль Win Rate: Качество входа > Количество входов.
• Здоровый Risk Reward: Прибыль должна оправдывать риск.
⚠️ ТРЕБОВАНИЯ (ВАЖНО):
• Мин. депозит: $1,000 (Рекомендуется для безопасности).
• Кредитное плечо: 1:500.
• Обязательно: VPS (для быстрой отработки скрытых стопов).
Присоединяйтесь сейчас для стабильного роста.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
47 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
100%
55
92%
70%
47.92
15.48
USD
USD
18%
1:500