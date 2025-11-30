El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06 0.00 × 5 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 Valutrades-Real-HK 0.00 × 13 FXCC1-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 6 FBS-Real-1 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 Alpari-Standard3 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 48 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 9 Exness-Real18 0.00 × 15 Pepperstone-Edge05 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live19 0.11 × 18 Axi-US03-Live 0.11 × 9 ICMarketsSC-Live12 0.15 × 13 ScopeMarkets-Live 0.20 × 10 Alpari-Pro.ECN 0.22 × 227 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.23 × 43 ICMarketsSC-Live09 0.67 × 42 otros 26...