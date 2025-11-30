- Incremento
Total de Trades:
60
Transacciones Rentables:
56 (93.33%)
Transacciones Irrentables:
4 (6.67%)
Mejor transacción:
58.70 USD
Peor transacción:
-5.34 USD
Beneficio Bruto:
935.84 USD (93 998 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.14 USD (320 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (440.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
440.24 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.97
Actividad comercial:
42.13%
Carga máxima del depósito:
5.25%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
101.18
Transacciones Largas:
60 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
51.59
Beneficio Esperado:
15.30 USD
Beneficio medio:
16.71 USD
Pérdidas medias:
-4.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.07 USD (2)
Crecimiento al mes:
29.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
9.07 USD (0.65%)
Reducción relativa:
De balance:
0.82% (9.07 USD)
De fondos:
18.22% (200.93 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|917
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|94K
|XAGUSD
|17
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +58.70 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +440.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.11 × 18
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
ScopeMarkets-Live
|0.20 × 10
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 42
otros 26...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
¿Busca beneficios estables en Oro? Deje de apostar, empiece a invertir.
Muchas señales queman cuentas usando Martingala y Grid. Yo no hago eso.
Esta señal conquista la volatilidad del XAUUSD con lógica y disciplina.
🛡️ PILARES DE LA ESTRATEGIA:
• Depósito Mínimo: $1,000 (Recomendado para seguridad).
• Apalancamiento: 1:500.
• Obligatorio: VPS (Para ejecución rápida de SL ocultos).
Únase ahora para un crecimiento constante y lógico.
Muchas señales queman cuentas usando Martingala y Grid. Yo no hago eso.
Esta señal conquista la volatilidad del XAUUSD con lógica y disciplina.
🛡️ PILARES DE LA ESTRATEGIA:
- ✅ 100% NO MARTINGALA, NO GRID: Una posición, un plan. Nunca promediamos a la baja.
- ✅ Stop Loss y TP Virtual (Oculto): Gestionados internamente para evitar el "Stop Hunting" del broker. Aunque invisibles en el gráfico, el riesgo está estrictamente limitado.
- ✅ Price Action: Seguimos el rastro del "Smart Money".
- ✅ Especialista en XAUUSD: Enfoque total en Oro.
• Depósito Mínimo: $1,000 (Recomendado para seguridad).
• Apalancamiento: 1:500.
• Obligatorio: VPS (Para ejecución rápida de SL ocultos).
Únase ahora para un crecimiento constante y lógico.
