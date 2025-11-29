- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
28 (30.76%)
損失トレード:
63 (69.23%)
ベストトレード:
99.80 USD
最悪のトレード:
-36.91 USD
総利益:
1 376.77 USD (81 110 pips)
総損失:
-1 517.42 USD (80 005 pips)
最大連続の勝ち:
6 (139.65 USD)
最大連続利益:
423.97 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
142.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
74 (81.32%)
短いトレード:
17 (18.68%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-1.55 USD
平均利益:
49.17 USD
平均損失:
-24.09 USD
最大連続の負け:
28 (-691.35 USD)
最大連続損失:
-691.35 USD (28)
月間成長:
-32.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
592.40 USD
最大の:
738.54 USD (78.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.04% (738.54 USD)
エクイティによる:
8.09% (64.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-196
|GBPUSD
|-2
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|19
|CADJPY
|-10
|CHFJPY
|22
|EURNZD
|-37
|USDJPY
|-41
|USDCAD
|55
|EURJPY
|36
|NZDUSD
|-2
|EURGBP
|-30
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|9
|NZDJPY
|-10
|EURUSD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-4.9K
|GBPUSD
|199
|GBPJPY
|1K
|AUDJPY
|1.6K
|CADJPY
|-599
|CHFJPY
|2K
|EURNZD
|-3K
|USDJPY
|-3K
|USDCAD
|4K
|EURJPY
|3K
|NZDUSD
|0
|EURGBP
|-1K
|USDCHF
|500
|AUDUSD
|500
|NZDJPY
|-700
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.80 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +139.65 USD
最大連続損失: -691.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
