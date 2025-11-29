SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CEVy 32
Cholili Eka Vebriyanto

CEVy 32

Cholili Eka Vebriyanto
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 32 USD al mes
incremento desde 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
28 (30.76%)
Transacciones Irrentables:
63 (69.23%)
Mejor transacción:
99.80 USD
Peor transacción:
-36.91 USD
Beneficio Bruto:
1 376.77 USD (81 110 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 517.42 USD (80 005 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (139.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
423.97 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
142.10%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
74 (81.32%)
Transacciones Cortas:
17 (18.68%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-1.55 USD
Beneficio medio:
49.17 USD
Pérdidas medias:
-24.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-691.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-691.35 USD (28)
Crecimiento al mes:
-32.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
592.40 USD
Máxima:
738.54 USD (78.04%)
Reducción relativa:
De balance:
78.04% (738.54 USD)
De fondos:
8.09% (64.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 45
GBPUSD 6
GBPJPY 5
AUDJPY 4
CADJPY 4
CHFJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURJPY 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -196
GBPUSD -2
GBPJPY 8
AUDJPY 19
CADJPY -10
CHFJPY 22
EURNZD -37
USDJPY -41
USDCAD 55
EURJPY 36
NZDUSD -2
EURGBP -30
USDCHF 11
AUDUSD 9
NZDJPY -10
EURUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -4.9K
GBPUSD 199
GBPJPY 1K
AUDJPY 1.6K
CADJPY -599
CHFJPY 2K
EURNZD -3K
USDJPY -3K
USDCAD 4K
EURJPY 3K
NZDUSD 0
EURGBP -1K
USDCHF 500
AUDUSD 500
NZDJPY -700
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.80 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +139.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -691.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
otros 322...
Enjoy Your Trade

Trade For Living

No hay comentarios
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 04:13
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CEVy 32
32 USD al mes
-32%
0
0
USD
174
USD
5
0%
91
30%
100%
0.90
-1.55
USD
78%
1:200
Copiar

