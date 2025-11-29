- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
28 (30.76%)
亏损交易:
63 (69.23%)
最好交易:
99.80 USD
最差交易:
-36.91 USD
毛利:
1 376.77 USD (81 110 pips)
毛利亏损:
-1 517.42 USD (80 005 pips)
最大连续赢利:
6 (139.65 USD)
最大连续盈利:
423.97 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
142.10%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.19
长期交易:
74 (81.32%)
短期交易:
17 (18.68%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-1.55 USD
平均利润:
49.17 USD
平均损失:
-24.09 USD
最大连续失误:
28 (-691.35 USD)
最大连续亏损:
-691.35 USD (28)
每月增长:
-32.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
592.40 USD
最大值:
738.54 USD (78.04%)
相对跌幅:
结余:
78.04% (738.54 USD)
净值:
8.09% (64.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|GBPUSD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-196
|GBPUSD
|-2
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|19
|CADJPY
|-10
|CHFJPY
|22
|EURNZD
|-37
|USDJPY
|-41
|USDCAD
|55
|EURJPY
|36
|NZDUSD
|-2
|EURGBP
|-30
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|9
|NZDJPY
|-10
|EURUSD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.9K
|GBPUSD
|199
|GBPJPY
|1K
|AUDJPY
|1.6K
|CADJPY
|-599
|CHFJPY
|2K
|EURNZD
|-3K
|USDJPY
|-3K
|USDCAD
|4K
|EURJPY
|3K
|NZDUSD
|0
|EURGBP
|-1K
|USDCHF
|500
|AUDUSD
|500
|NZDJPY
|-700
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.80 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +139.65 USD
最大连续亏损: -691.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Enjoy Your Trade
Trade For Living
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月32 USD
-32%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
5
0%
91
30%
100%
0.90
-1.55
USD
USD
78%
1:200