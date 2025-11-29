SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CEVy 32
Cholili Eka Vebriyanto

CEVy 32

Cholili Eka Vebriyanto
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 32 USD por mês
crescimento desde 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
28 (30.76%)
Negociações com perda:
63 (69.23%)
Melhor negociação:
99.80 USD
Pior negociação:
-36.91 USD
Lucro bruto:
1 376.77 USD (81 110 pips)
Perda bruta:
-1 517.42 USD (80 005 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (139.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
423.97 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
142.10%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
74 (81.32%)
Negociações curtas:
17 (18.68%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-1.55 USD
Lucro médio:
49.17 USD
Perda média:
-24.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-691.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-691.35 USD (28)
Crescimento mensal:
-32.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
592.40 USD
Máximo:
738.54 USD (78.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.04% (738.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.09% (64.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 45
GBPUSD 6
GBPJPY 5
AUDJPY 4
CADJPY 4
CHFJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURJPY 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -196
GBPUSD -2
GBPJPY 8
AUDJPY 19
CADJPY -10
CHFJPY 22
EURNZD -37
USDJPY -41
USDCAD 55
EURJPY 36
NZDUSD -2
EURGBP -30
USDCHF 11
AUDUSD 9
NZDJPY -10
EURUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -4.9K
GBPUSD 199
GBPJPY 1K
AUDJPY 1.6K
CADJPY -599
CHFJPY 2K
EURNZD -3K
USDJPY -3K
USDCAD 4K
EURJPY 3K
NZDUSD 0
EURGBP -1K
USDCHF 500
AUDUSD 500
NZDJPY -700
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.80 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +139.65 USD
Máxima perda consecutiva: -691.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Enjoy Your Trade

Trade For Living

Sem comentários
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 04:13
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CEVy 32
32 USD por mês
-32%
0
0
USD
174
USD
5
0%
91
30%
100%
0.90
-1.55
USD
78%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.