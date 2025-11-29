시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CEVy 32
Cholili Eka Vebriyanto

CEVy 32

Cholili Eka Vebriyanto
0 리뷰
8
0 / 0 USD
월별 32 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
155
이익 거래:
46 (29.67%)
손실 거래:
109 (70.32%)
최고의 거래:
99.80 USD
최악의 거래:
-41.96 USD
총 수익:
2 013.67 USD (118 040 pips)
총 손실:
-2 442.17 USD (129 903 pips)
연속 최대 이익:
6 (139.65 USD)
연속 최대 이익:
423.97 USD (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
95.36%
최대 입금량:
330.98%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
132 (85.16%)
숏(주식차입매도):
23 (14.84%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-2.76 USD
평균 이익:
43.78 USD
평균 손실:
-22.41 USD
연속 최대 손실:
28 (-691.35 USD)
연속 최대 손실:
-691.35 USD (28)
월별 성장률:
45.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
592.40 USD
최대한의:
738.54 USD (78.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.49% (620.32 USD)
자본금별:
65.85% (46.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 70
GBPUSD 11
GBPJPY 8
AUDJPY 7
CADJPY 7
EURNZD 7
EURJPY 7
CHFJPY 6
NZDJPY 5
NZDUSD 5
EURUSD 5
USDJPY 4
AUDUSD 4
USDCAD 4
USDCHF 3
EURGBP 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -313
GBPUSD -19
GBPJPY -23
AUDJPY 7
CADJPY -1
EURNZD -83
EURJPY 21
CHFJPY 16
NZDJPY -29
NZDUSD -22
EURUSD 15
USDJPY -38
AUDUSD 1
USDCAD 58
USDCHF 9
EURGBP -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -7.7K
GBPUSD 3
GBPJPY -1.2K
AUDJPY 471
CADJPY 232
EURNZD -6.7K
EURJPY 2.1K
CHFJPY 1.6K
NZDJPY -2K
NZDUSD -934
EURUSD 1K
USDJPY -2.7K
AUDUSD 188
USDCAD 4.2K
USDCHF 476
EURGBP -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +99.80 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +139.65 USD
연속 최대 손실: -691.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Enjoy Your Trade

Trade For Living

리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.