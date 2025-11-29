- 자본
- 축소
트레이드:
155
이익 거래:
46 (29.67%)
손실 거래:
109 (70.32%)
최고의 거래:
99.80 USD
최악의 거래:
-41.96 USD
총 수익:
2 013.67 USD (118 040 pips)
총 손실:
-2 442.17 USD (129 903 pips)
연속 최대 이익:
6 (139.65 USD)
연속 최대 이익:
423.97 USD (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
95.36%
최대 입금량:
330.98%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
132 (85.16%)
숏(주식차입매도):
23 (14.84%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-2.76 USD
평균 이익:
43.78 USD
평균 손실:
-22.41 USD
연속 최대 손실:
28 (-691.35 USD)
연속 최대 손실:
-691.35 USD (28)
월별 성장률:
45.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
592.40 USD
최대한의:
738.54 USD (78.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.49% (620.32 USD)
자본금별:
65.85% (46.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|GBPUSD
|11
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|7
|CADJPY
|7
|EURNZD
|7
|EURJPY
|7
|CHFJPY
|6
|NZDJPY
|5
|NZDUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURGBP
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-313
|GBPUSD
|-19
|GBPJPY
|-23
|AUDJPY
|7
|CADJPY
|-1
|EURNZD
|-83
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|-29
|NZDUSD
|-22
|EURUSD
|15
|USDJPY
|-38
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|58
|USDCHF
|9
|EURGBP
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-7.7K
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|471
|CADJPY
|232
|EURNZD
|-6.7K
|EURJPY
|2.1K
|CHFJPY
|1.6K
|NZDJPY
|-2K
|NZDUSD
|-934
|EURUSD
|1K
|USDJPY
|-2.7K
|AUDUSD
|188
|USDCAD
|4.2K
|USDCHF
|476
|EURGBP
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.80 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +139.65 USD
연속 최대 손실: -691.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 32 USD
-26%
0
0
USD
USD
165
USD
USD
8
0%
155
29%
95%
0.82
-2.76
USD
USD
79%
1:200