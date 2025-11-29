SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CEVy 32
Cholili Eka Vebriyanto

CEVy 32

Cholili Eka Vebriyanto
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 32 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -50%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
31 (31.31%)
Verlusttrades:
68 (68.69%)
Bester Trade:
99.80 USD
Schlechtester Trade:
-41.96 USD
Bruttoprofit:
1 422.93 USD (84 006 pips)
Bruttoverlust:
-1 703.76 USD (89 222 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (139.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
423.97 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
159.64%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
82 (82.83%)
Short-Positionen:
17 (17.17%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
45.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-691.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-691.35 USD (28)
Wachstum pro Monat :
-47.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
592.40 USD
Maximaler:
738.54 USD (78.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.04% (738.54 USD)
Kapital:
8.09% (64.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 50
GBPUSD 7
CADJPY 5
GBPJPY 5
AUDJPY 4
CHFJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURJPY 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -383
GBPUSD 19
CADJPY 2
GBPJPY 8
AUDJPY 19
CHFJPY 22
EURNZD -37
USDJPY -41
USDCAD 55
EURJPY 36
NZDUSD -2
EURGBP -30
USDCHF 11
AUDUSD 9
EURUSD 41
NZDJPY -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
GBPUSD 1.3K
CADJPY 357
GBPJPY 1K
AUDJPY 1.6K
CHFJPY 2K
EURNZD -3K
USDJPY -3K
USDCAD 4K
EURJPY 3K
NZDUSD 0
EURGBP -1K
USDCHF 500
AUDUSD 500
EURUSD 2.3K
NZDJPY -700
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.80 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -691.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
noch 322 ...
Enjoy Your Trade

Trade For Living

Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 04:13
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CEVy 32
32 USD pro Monat
-50%
0
0
USD
95
USD
5
0%
99
31%
100%
0.83
-2.84
USD
78%
1:200
