СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CEVy 32
Cholili Eka Vebriyanto

CEVy 32

Cholili Eka Vebriyanto
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 32 USD в месяц
прирост с 2025 -50%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
31 (31.31%)
Убыточных трейдов:
68 (68.69%)
Лучший трейд:
99.80 USD
Худший трейд:
-41.96 USD
Общая прибыль:
1 422.93 USD (84 006 pips)
Общий убыток:
-1 703.76 USD (89 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (139.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
423.97 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
168.55%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
82 (82.83%)
Коротких трейдов:
17 (17.17%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-2.84 USD
Средняя прибыль:
45.90 USD
Средний убыток:
-25.06 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-691.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-691.35 USD (28)
Прирост в месяц:
-47.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
592.40 USD
Максимальная:
738.54 USD (78.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.04% (738.54 USD)
По эквити:
12.62% (12.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
GBPUSD 7
CADJPY 5
GBPJPY 5
AUDJPY 4
CHFJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURJPY 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURUSD 2
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -383
GBPUSD 19
CADJPY 2
GBPJPY 8
AUDJPY 19
CHFJPY 22
EURNZD -37
USDJPY -41
USDCAD 55
EURJPY 36
NZDUSD -2
EURGBP -30
USDCHF 11
AUDUSD 9
EURUSD 41
NZDJPY -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -14K
GBPUSD 1.3K
CADJPY 357
GBPJPY 1K
AUDJPY 1.6K
CHFJPY 2K
EURNZD -3K
USDJPY -3K
USDCAD 4K
EURJPY 3K
NZDUSD 0
EURGBP -1K
USDCHF 500
AUDUSD 500
EURUSD 2.3K
NZDJPY -700
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.80 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +139.65 USD
Макс. убыток в серии: -691.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
еще 322...
Enjoy Your Trade

Trade For Living

Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 04:13
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.