Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
31 (31.31%)
Убыточных трейдов:
68 (68.69%)
Лучший трейд:
99.80 USD
Худший трейд:
-41.96 USD
Общая прибыль:
1 422.93 USD (84 006 pips)
Общий убыток:
-1 703.76 USD (89 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (139.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
423.97 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
168.55%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
82 (82.83%)
Коротких трейдов:
17 (17.17%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-2.84 USD
Средняя прибыль:
45.90 USD
Средний убыток:
-25.06 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-691.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-691.35 USD (28)
Прирост в месяц:
-47.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
592.40 USD
Максимальная:
738.54 USD (78.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.04% (738.54 USD)
По эквити:
12.62% (12.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|7
|CADJPY
|5
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-383
|GBPUSD
|19
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|19
|CHFJPY
|22
|EURNZD
|-37
|USDJPY
|-41
|USDCAD
|55
|EURJPY
|36
|NZDUSD
|-2
|EURGBP
|-30
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|9
|EURUSD
|41
|NZDJPY
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-14K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|357
|GBPJPY
|1K
|AUDJPY
|1.6K
|CHFJPY
|2K
|EURNZD
|-3K
|USDJPY
|-3K
|USDCAD
|4K
|EURJPY
|3K
|NZDUSD
|0
|EURGBP
|-1K
|USDCHF
|500
|AUDUSD
|500
|EURUSD
|2.3K
|NZDJPY
|-700
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +99.80 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +139.65 USD
Макс. убыток в серии: -691.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Enjoy Your Trade
Trade For Living
Нет отзывов
