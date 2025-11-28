シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CryptoTrading
Igor Gots

CryptoTrading

Igor Gots
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Tickmill-Live04
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
25 (54.34%)
損失トレード:
21 (45.65%)
ベストトレード:
203.50 USD
最悪のトレード:
-100.00 USD
総利益:
410.23 USD (79 847 pips)
総損失:
-344.20 USD (113 964 pips)
最大連続の勝ち:
7 (8.29 USD)
最大連続利益:
300.54 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
85.76%
最大入金額:
7.20%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.24
長いトレード:
36 (78.26%)
短いトレード:
10 (21.74%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
1.44 USD
平均利益:
16.41 USD
平均損失:
-16.39 USD
最大連続の負け:
8 (-277.58 USD)
最大連続損失:
-277.58 USD (8)
月間成長:
8.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
241.52 USD
最大の:
277.58 USD (82.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.43% (277.58 USD)
エクイティによる:
28.35% (243.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
LTCUSD 23
ETHUSD 22
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
LTCUSD 33
ETHUSD 33
XTIUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
LTCUSD -643
ETHUSD -33K
XTIUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +203.50 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +8.29 USD
最大連続損失: -277.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live04
0.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.20 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 10:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CryptoTrading
30 USD/月
8%
0
0
USD
1.2K
USD
4
0%
46
54%
86%
1.19
1.44
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください