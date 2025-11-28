- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
25 (54.34%)
損失トレード:
21 (45.65%)
ベストトレード:
203.50 USD
最悪のトレード:
-100.00 USD
総利益:
410.23 USD (79 847 pips)
総損失:
-344.20 USD (113 964 pips)
最大連続の勝ち:
7 (8.29 USD)
最大連続利益:
300.54 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
85.76%
最大入金額:
7.20%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.24
長いトレード:
36 (78.26%)
短いトレード:
10 (21.74%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
1.44 USD
平均利益:
16.41 USD
平均損失:
-16.39 USD
最大連続の負け:
8 (-277.58 USD)
最大連続損失:
-277.58 USD (8)
月間成長:
8.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
241.52 USD
最大の:
277.58 USD (82.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.43% (277.58 USD)
エクイティによる:
28.35% (243.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|23
|ETHUSD
|22
|XTIUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|LTCUSD
|33
|ETHUSD
|33
|XTIUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|LTCUSD
|-643
|ETHUSD
|-33K
|XTIUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +203.50 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +8.29 USD
最大連続損失: -277.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
46
54%
86%
1.19
1.44
USD
USD
28%
1:500