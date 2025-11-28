- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
24 (53.33%)
Убыточных трейдов:
21 (46.67%)
Лучший трейд:
203.50 USD
Худший трейд:
-100.00 USD
Общая прибыль:
398.20 USD (79 593 pips)
Общий убыток:
-344.20 USD (113 964 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (8.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
300.54 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
84.74%
Макс. загрузка депозита:
7.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
35 (77.78%)
Коротких трейдов:
10 (22.22%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
16.59 USD
Средний убыток:
-16.39 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-277.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-277.58 USD (8)
Прирост в месяц:
7.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.52 USD
Максимальная:
277.58 USD (82.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.43% (277.58 USD)
По эквити:
28.35% (243.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|22
|ETHUSD
|22
|XTIUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|LTCUSD
|21
|ETHUSD
|33
|XTIUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|LTCUSD
|-897
|ETHUSD
|-33K
|XTIUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +203.50 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +8.29 USD
Макс. убыток в серии: -277.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
Нет отзывов
