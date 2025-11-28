СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CryptoTrading
Igor Gots

CryptoTrading

Igor Gots
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
24 (53.33%)
Убыточных трейдов:
21 (46.67%)
Лучший трейд:
203.50 USD
Худший трейд:
-100.00 USD
Общая прибыль:
398.20 USD (79 593 pips)
Общий убыток:
-344.20 USD (113 964 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (8.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
300.54 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
84.74%
Макс. загрузка депозита:
7.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
35 (77.78%)
Коротких трейдов:
10 (22.22%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
16.59 USD
Средний убыток:
-16.39 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-277.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-277.58 USD (8)
Прирост в месяц:
7.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.52 USD
Максимальная:
277.58 USD (82.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.43% (277.58 USD)
По эквити:
28.35% (243.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
LTCUSD 22
ETHUSD 22
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
LTCUSD 21
ETHUSD 33
XTIUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
LTCUSD -897
ETHUSD -33K
XTIUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +203.50 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +8.29 USD
Макс. убыток в серии: -277.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.20 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 10:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.