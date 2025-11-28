SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CryptoTrading
Igor Gots

CryptoTrading

Igor Gots
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 7%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
24 (53.33%)
Negociações com perda:
21 (46.67%)
Melhor negociação:
203.50 USD
Pior negociação:
-100.00 USD
Lucro bruto:
398.20 USD (79 593 pips)
Perda bruta:
-344.20 USD (113 964 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (8.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
300.54 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
85.76%
Depósito máximo carregado:
7.20%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
35 (77.78%)
Negociações curtas:
10 (22.22%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
16.59 USD
Perda média:
-16.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-277.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-277.58 USD (8)
Crescimento mensal:
7.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
241.52 USD
Máximo:
277.58 USD (82.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.43% (277.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.35% (243.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
LTCUSD 22
ETHUSD 22
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
LTCUSD 21
ETHUSD 33
XTIUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
LTCUSD -897
ETHUSD -33K
XTIUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +203.50 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +8.29 USD
Máxima perda consecutiva: -277.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.20 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 10:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

