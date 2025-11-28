- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
24 (53.33%)
Negociações com perda:
21 (46.67%)
Melhor negociação:
203.50 USD
Pior negociação:
-100.00 USD
Lucro bruto:
398.20 USD (79 593 pips)
Perda bruta:
-344.20 USD (113 964 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (8.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
300.54 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
85.76%
Depósito máximo carregado:
7.20%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
35 (77.78%)
Negociações curtas:
10 (22.22%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
16.59 USD
Perda média:
-16.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-277.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-277.58 USD (8)
Crescimento mensal:
7.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
241.52 USD
Máximo:
277.58 USD (82.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.43% (277.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.35% (243.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|22
|ETHUSD
|22
|XTIUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|LTCUSD
|21
|ETHUSD
|33
|XTIUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|LTCUSD
|-897
|ETHUSD
|-33K
|XTIUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +203.50 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +8.29 USD
Máxima perda consecutiva: -277.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
