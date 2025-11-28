- Wachstum
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
25 (54.34%)
Verlusttrades:
21 (45.65%)
Bester Trade:
203.50 USD
Schlechtester Trade:
-100.00 USD
Bruttoprofit:
410.23 USD (79 847 pips)
Bruttoverlust:
-344.20 USD (113 964 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (8.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
300.54 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
85.76%
Max deposit load:
7.20%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.24
Long-Positionen:
36 (78.26%)
Short-Positionen:
10 (21.74%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
1.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-277.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-277.58 USD (8)
Wachstum pro Monat :
8.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
241.52 USD
Maximaler:
277.58 USD (82.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.43% (277.58 USD)
Kapital:
28.35% (243.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|23
|ETHUSD
|22
|XTIUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|LTCUSD
|33
|ETHUSD
|33
|XTIUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|LTCUSD
|-643
|ETHUSD
|-33K
|XTIUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +203.50 USD
Schlechtester Trade: -100 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -277.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
