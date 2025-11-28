- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
24 (53.33%)
亏损交易:
21 (46.67%)
最好交易:
203.50 USD
最差交易:
-100.00 USD
毛利:
398.20 USD (79 593 pips)
毛利亏损:
-344.20 USD (113 964 pips)
最大连续赢利:
7 (8.29 USD)
最大连续盈利:
300.54 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
84.74%
最大入金加载:
7.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.19
长期交易:
35 (77.78%)
短期交易:
10 (22.22%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
16.59 USD
平均损失:
-16.39 USD
最大连续失误:
8 (-277.58 USD)
最大连续亏损:
-277.58 USD (8)
每月增长:
7.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
241.52 USD
最大值:
277.58 USD (82.60%)
相对跌幅:
结余:
24.43% (277.58 USD)
净值:
28.35% (243.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|22
|ETHUSD
|22
|XTIUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|LTCUSD
|21
|ETHUSD
|33
|XTIUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|LTCUSD
|-897
|ETHUSD
|-33K
|XTIUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +203.50 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +8.29 USD
最大连续亏损: -277.58 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
45
53%
85%
1.15
1.20
USD
USD
28%
1:500