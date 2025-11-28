信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CryptoTrading
Igor Gots

CryptoTrading

Igor Gots
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
24 (53.33%)
亏损交易:
21 (46.67%)
最好交易:
203.50 USD
最差交易:
-100.00 USD
毛利:
398.20 USD (79 593 pips)
毛利亏损:
-344.20 USD (113 964 pips)
最大连续赢利:
7 (8.29 USD)
最大连续盈利:
300.54 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
84.74%
最大入金加载:
7.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.19
长期交易:
35 (77.78%)
短期交易:
10 (22.22%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
16.59 USD
平均损失:
-16.39 USD
最大连续失误:
8 (-277.58 USD)
最大连续亏损:
-277.58 USD (8)
每月增长:
7.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
241.52 USD
最大值:
277.58 USD (82.60%)
相对跌幅:
结余:
24.43% (277.58 USD)
净值:
28.35% (243.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
LTCUSD 22
ETHUSD 22
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
LTCUSD 21
ETHUSD 33
XTIUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
LTCUSD -897
ETHUSD -33K
XTIUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +203.50 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +8.29 USD
最大连续亏损: -277.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live04
0.00 × 1
2025.12.20 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 10:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
