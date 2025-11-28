SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CryptoTrading
Igor Gots

CryptoTrading

Igor Gots
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 7%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
24 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
21 (46.67%)
Mejor transacción:
203.50 USD
Peor transacción:
-100.00 USD
Beneficio Bruto:
398.20 USD (79 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-344.20 USD (113 964 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (8.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
300.54 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
85.76%
Carga máxima del depósito:
7.20%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
35 (77.78%)
Transacciones Cortas:
10 (22.22%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
16.59 USD
Pérdidas medias:
-16.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-277.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-277.58 USD (8)
Crecimiento al mes:
7.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
241.52 USD
Máxima:
277.58 USD (82.60%)
Reducción relativa:
De balance:
24.43% (277.58 USD)
De fondos:
28.35% (243.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
LTCUSD 22
ETHUSD 22
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
LTCUSD 21
ETHUSD 33
XTIUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
LTCUSD -897
ETHUSD -33K
XTIUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.20 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 10:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CryptoTrading
30 USD al mes
7%
0
0
USD
1.2K
USD
4
0%
45
53%
86%
1.15
1.20
USD
28%
1:500
Copiar

