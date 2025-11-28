- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
24 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
21 (46.67%)
Mejor transacción:
203.50 USD
Peor transacción:
-100.00 USD
Beneficio Bruto:
398.20 USD (79 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-344.20 USD (113 964 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (8.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
300.54 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
85.76%
Carga máxima del depósito:
7.20%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
35 (77.78%)
Transacciones Cortas:
10 (22.22%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
16.59 USD
Pérdidas medias:
-16.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-277.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-277.58 USD (8)
Crecimiento al mes:
7.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
241.52 USD
Máxima:
277.58 USD (82.60%)
Reducción relativa:
De balance:
24.43% (277.58 USD)
De fondos:
28.35% (243.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|22
|ETHUSD
|22
|XTIUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|LTCUSD
|21
|ETHUSD
|33
|XTIUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|LTCUSD
|-897
|ETHUSD
|-33K
|XTIUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +203.50 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +8.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -277.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
45
53%
86%
1.15
1.20
USD
USD
28%
1:500