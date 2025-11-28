- 자본
트레이드:
67
이익 거래:
40 (59.70%)
손실 거래:
27 (40.30%)
최고의 거래:
203.50 USD
최악의 거래:
-100.00 USD
총 수익:
463.22 USD (111 360 pips)
총 손실:
-376.59 USD (114 625 pips)
연속 최대 이익:
8 (34.70 USD)
연속 최대 이익:
300.54 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
83.42%
최대 입금량:
7.20%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
54 (80.60%)
숏(주식차입매도):
13 (19.40%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
1.29 USD
평균 이익:
11.58 USD
평균 손실:
-13.95 USD
연속 최대 손실:
8 (-277.58 USD)
연속 최대 손실:
-277.58 USD (8)
월별 성장률:
13.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
241.52 USD
최대한의:
277.58 USD (82.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.43% (277.58 USD)
자본금별:
28.35% (243.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|30
|ETHUSD
|26
|XTIUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|LTCUSD
|33
|ETHUSD
|52
|XTIUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|LTCUSD
|-619
|ETHUSD
|-2.7K
|XTIUSD
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +203.50 USD
최악의 거래: -100 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +34.70 USD
연속 최대 손실: -277.58 USD
리뷰 없음
