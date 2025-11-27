シグナルセクション
Hendra Angga Laksana

ADM Quantum Universe

Hendra Angga Laksana
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  1010  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
451
利益トレード:
309 (68.51%)
損失トレード:
142 (31.49%)
ベストトレード:
39.34 USD
最悪のトレード:
-101.50 USD
総利益:
1 035.78 USD (121 137 pips)
総損失:
-629.18 USD (66 954 pips)
最大連続の勝ち:
10 (41.48 USD)
最大連続利益:
61.16 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
85.48%
最大入金額:
10.70%
最近のトレード:
20 分前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.63
長いトレード:
315 (69.84%)
短いトレード:
136 (30.16%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
3.35 USD
平均損失:
-4.43 USD
最大連続の負け:
5 (-248.40 USD)
最大連続損失:
-248.40 USD (5)
月間成長:
40.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.39 USD
最大の:
249.96 USD (15.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.19% (249.96 USD)
エクイティによる:
29.48% (485.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 130
GBPJPY 39
GBPAUD 38
EURNZD 33
USDJPY 27
GBPUSD 25
EURAUD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 21
GBPCAD 21
CADJPY 20
NZDJPY 15
EURCAD 13
EURGBP 10
NZDCHF 8
CADCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 118
GBPJPY 36
GBPAUD 20
EURNZD 28
USDJPY 22
GBPUSD 40
EURAUD 25
CHFJPY 21
AUDJPY 16
GBPCAD 20
CADJPY 15
NZDJPY 12
EURCAD 7
EURGBP 8
NZDCHF 14
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
GBPJPY 5.8K
GBPAUD 3.5K
EURNZD 4.9K
USDJPY 4K
GBPUSD 4K
EURAUD 3.7K
CHFJPY 3.3K
AUDJPY 2.1K
GBPCAD 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.8K
EURCAD 944
EURGBP 702
NZDCHF 1.2K
CADCHF 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +39.34 USD
最悪のトレード: -102 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +41.48 USD
最大連続損失: -248.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
IG-LIVE
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
335 より多く...
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.

Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.

レビューなし
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 03:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
