SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ADM Quantum Universe
Hendra Angga Laksana

ADM Quantum Universe

Hendra Angga Laksana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 1010 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
457
Gewinntrades:
313 (68.49%)
Verlusttrades:
144 (31.51%)
Bester Trade:
39.34 USD
Schlechtester Trade:
-101.50 USD
Bruttoprofit:
1 043.67 USD (122 327 pips)
Bruttoverlust:
-634.95 USD (67 805 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (41.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.16 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
85.48%
Max deposit load:
10.70%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
315 (68.93%)
Short-Positionen:
142 (31.07%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-248.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-248.40 USD (5)
Wachstum pro Monat :
40.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.39 USD
Maximaler:
249.96 USD (15.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.19% (249.96 USD)
Kapital:
29.48% (485.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 130
GBPAUD 41
GBPJPY 39
EURNZD 33
USDJPY 27
EURAUD 26
GBPUSD 25
CHFJPY 22
AUDJPY 21
GBPCAD 21
CADJPY 20
NZDJPY 15
EURCAD 13
EURGBP 10
NZDCHF 8
CADCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 118
GBPAUD 21
GBPJPY 36
EURNZD 28
USDJPY 22
EURAUD 26
GBPUSD 40
CHFJPY 21
AUDJPY 16
GBPCAD 20
CADJPY 15
NZDJPY 12
EURCAD 7
EURGBP 8
NZDCHF 14
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
GBPAUD 3.7K
GBPJPY 5.8K
EURNZD 4.9K
USDJPY 4K
EURAUD 3.9K
GBPUSD 4K
CHFJPY 3.3K
AUDJPY 2.1K
GBPCAD 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.8K
EURCAD 944
EURGBP 702
NZDCHF 1.2K
CADCHF 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.34 USD
Schlechtester Trade: -102 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -248.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
IG-LIVE
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
noch 335 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.

Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.

Keine Bewertungen
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 03:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ADM Quantum Universe
1010 USD pro Monat
41%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
457
68%
85%
1.64
0.89
USD
29%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.