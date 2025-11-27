- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|GBPAUD
|41
|GBPJPY
|39
|EURNZD
|33
|USDJPY
|27
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|25
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|21
|GBPCAD
|21
|CADJPY
|20
|NZDJPY
|15
|EURCAD
|13
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|118
|GBPAUD
|21
|GBPJPY
|36
|EURNZD
|28
|USDJPY
|22
|EURAUD
|26
|GBPUSD
|40
|CHFJPY
|21
|AUDJPY
|16
|GBPCAD
|20
|CADJPY
|15
|NZDJPY
|12
|EURCAD
|7
|EURGBP
|8
|NZDCHF
|14
|CADCHF
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|3.7K
|GBPJPY
|5.8K
|EURNZD
|4.9K
|USDJPY
|4K
|EURAUD
|3.9K
|GBPUSD
|4K
|CHFJPY
|3.3K
|AUDJPY
|2.1K
|GBPCAD
|3.1K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.8K
|EURCAD
|944
|EURGBP
|702
|NZDCHF
|1.2K
|CADCHF
|388
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 9
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.
Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.
