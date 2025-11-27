리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 19 VTMarkets-Live 0.00 × 4 ACYSecurities-Live 0.00 × 5 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 Alpari-Trade 0.00 × 1 GDMFX-Live 0.00 × 5 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 5 FXCC-Live 0.00 × 5 AxiTrader-US06-Live 0.00 × 2 Windsor-REAL 0.00 × 53 FxPro.com-Real06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 3 CMCMarkets1-Live 0.00 × 9 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 1 XMGlobal-Real 10 0.00 × 1 STOUK-Real 0.00 × 2 BlackwellGlobal-Live 0.00 × 3 XMGlobal-Real 14 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 FTT-Live2 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 5 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 IG-LIVE 0.00 × 1 336 더...