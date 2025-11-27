시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ADM Quantum Universe
Hendra Angga Laksana

ADM Quantum Universe

Hendra Angga Laksana
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 1010 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 49%
FBS-Real-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
548
이익 거래:
375 (68.43%)
손실 거래:
173 (31.57%)
최고의 거래:
39.34 USD
최악의 거래:
-101.50 USD
총 수익:
1 156.44 USD (138 959 pips)
총 손실:
-664.88 USD (72 352 pips)
연속 최대 이익:
10 (41.48 USD)
연속 최대 이익:
61.16 USD (2)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
88.50%
최대 입금량:
10.70%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
116
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
385 (70.26%)
숏(주식차입매도):
163 (29.74%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
3.08 USD
평균 손실:
-3.84 USD
연속 최대 손실:
5 (-248.40 USD)
연속 최대 손실:
-248.40 USD (5)
월별 성장률:
29.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.39 USD
최대한의:
249.96 USD (15.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.19% (249.96 USD)
자본금별:
29.48% (485.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 132
GBPJPY 51
EURNZD 42
GBPAUD 41
EURAUD 36
USDJPY 36
CHFJPY 35
GBPCAD 29
AUDJPY 27
CADJPY 26
GBPUSD 25
EURCAD 21
NZDJPY 20
EURGBP 12
NZDCHF 9
CADCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 119
GBPJPY 45
EURNZD 39
GBPAUD 21
EURAUD 47
USDJPY 28
CHFJPY 28
GBPCAD 27
AUDJPY 19
CADJPY 18
GBPUSD 40
EURCAD 13
NZDJPY 14
EURGBP 14
NZDCHF 15
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 12K
GBPJPY 7.2K
EURNZD 6.9K
GBPAUD 3.7K
EURAUD 7K
USDJPY 4.9K
CHFJPY 4.3K
GBPCAD 4.4K
AUDJPY 2.5K
CADJPY 2.7K
GBPUSD 4K
EURCAD 1.8K
NZDJPY 2K
EURGBP 1.1K
NZDCHF 1.3K
CADCHF 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +39.34 USD
최악의 거래: -102 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +41.48 USD
연속 최대 손실: -248.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 19
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 5
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 2
Windsor-REAL
0.00 × 53
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
IG-LIVE
0.00 × 1
336 더...
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.

Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.

리뷰 없음
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 03:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
