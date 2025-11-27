- 자본
- 축소
트레이드:
548
이익 거래:
375 (68.43%)
손실 거래:
173 (31.57%)
최고의 거래:
39.34 USD
최악의 거래:
-101.50 USD
총 수익:
1 156.44 USD (138 959 pips)
총 손실:
-664.88 USD (72 352 pips)
연속 최대 이익:
10 (41.48 USD)
연속 최대 이익:
61.16 USD (2)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
88.50%
최대 입금량:
10.70%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
116
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.97
롱(주식매수):
385 (70.26%)
숏(주식차입매도):
163 (29.74%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
3.08 USD
평균 손실:
-3.84 USD
연속 최대 손실:
5 (-248.40 USD)
연속 최대 손실:
-248.40 USD (5)
월별 성장률:
29.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.39 USD
최대한의:
249.96 USD (15.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.19% (249.96 USD)
자본금별:
29.48% (485.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|GBPJPY
|51
|EURNZD
|42
|GBPAUD
|41
|EURAUD
|36
|USDJPY
|36
|CHFJPY
|35
|GBPCAD
|29
|AUDJPY
|27
|CADJPY
|26
|GBPUSD
|25
|EURCAD
|21
|NZDJPY
|20
|EURGBP
|12
|NZDCHF
|9
|CADCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|119
|GBPJPY
|45
|EURNZD
|39
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|47
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|28
|GBPCAD
|27
|AUDJPY
|19
|CADJPY
|18
|GBPUSD
|40
|EURCAD
|13
|NZDJPY
|14
|EURGBP
|14
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPJPY
|7.2K
|EURNZD
|6.9K
|GBPAUD
|3.7K
|EURAUD
|7K
|USDJPY
|4.9K
|CHFJPY
|4.3K
|GBPCAD
|4.4K
|AUDJPY
|2.5K
|CADJPY
|2.7K
|GBPUSD
|4K
|EURCAD
|1.8K
|NZDJPY
|2K
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|1.3K
|CADCHF
|388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.34 USD
최악의 거래: -102 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +41.48 USD
연속 최대 손실: -248.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 5
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.
Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1010 USD
49%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
100%
548
68%
89%
1.73
0.90
USD
USD
29%
1:500