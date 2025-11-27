- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|GBPAUD
|38
|GBPJPY
|37
|EURNZD
|33
|USDJPY
|27
|GBPUSD
|25
|EURAUD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|21
|CADJPY
|20
|GBPCAD
|20
|NZDJPY
|15
|EURCAD
|13
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|118
|GBPAUD
|20
|GBPJPY
|35
|EURNZD
|28
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|40
|EURAUD
|25
|CHFJPY
|21
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|15
|GBPCAD
|19
|NZDJPY
|12
|EURCAD
|7
|EURGBP
|8
|NZDCHF
|14
|CADCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|3.5K
|GBPJPY
|5.6K
|EURNZD
|4.9K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|4K
|EURAUD
|3.7K
|CHFJPY
|3.3K
|AUDJPY
|2.1K
|CADJPY
|2.3K
|GBPCAD
|2.9K
|NZDJPY
|1.8K
|EURCAD
|944
|EURGBP
|702
|NZDCHF
|1.2K
|CADCHF
|388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 9
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.
Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.
