SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ADM Quantum Universe
Hendra Angga Laksana

ADM Quantum Universe

Hendra Angga Laksana
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1010 USD al mes
incremento desde 2025 40%
FBS-Real-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
448
Transacciones Rentables:
307 (68.52%)
Transacciones Irrentables:
141 (31.47%)
Mejor transacción:
39.34 USD
Peor transacción:
-101.50 USD
Beneficio Bruto:
1 033.30 USD (120 763 pips)
Pérdidas Brutas:
-628.84 USD (66 896 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (41.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.16 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
85.48%
Carga máxima del depósito:
10.70%
Último trade:
30 minutos
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
313 (69.87%)
Transacciones Cortas:
135 (30.13%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
3.37 USD
Pérdidas medias:
-4.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-248.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-248.40 USD (5)
Crecimiento al mes:
40.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.39 USD
Máxima:
249.96 USD (15.19%)
Reducción relativa:
De balance:
15.19% (249.96 USD)
De fondos:
29.48% (485.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 130
GBPAUD 38
GBPJPY 37
EURNZD 33
USDJPY 27
GBPUSD 25
EURAUD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 21
CADJPY 20
GBPCAD 20
NZDJPY 15
EURCAD 13
EURGBP 10
NZDCHF 8
CADCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 118
GBPAUD 20
GBPJPY 35
EURNZD 28
USDJPY 22
GBPUSD 40
EURAUD 25
CHFJPY 21
AUDJPY 16
CADJPY 15
GBPCAD 19
NZDJPY 12
EURCAD 7
EURGBP 8
NZDCHF 14
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
GBPAUD 3.5K
GBPJPY 5.6K
EURNZD 4.9K
USDJPY 4K
GBPUSD 4K
EURAUD 3.7K
CHFJPY 3.3K
AUDJPY 2.1K
CADJPY 2.3K
GBPCAD 2.9K
NZDJPY 1.8K
EURCAD 944
EURGBP 702
NZDCHF 1.2K
CADCHF 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.34 USD
Peor transacción: -102 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +41.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -248.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
IG-LIVE
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
otros 335...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.

Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.

No hay comentarios
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 03:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ADM Quantum Universe
1010 USD al mes
40%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
448
68%
85%
1.64
0.90
USD
29%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.