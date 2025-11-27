信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ADM Quantum Universe
Hendra Angga Laksana

ADM Quantum Universe

Hendra Angga Laksana
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 1010 USD per 
增长自 2025 40%
FBS-Real-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
446
盈利交易:
306 (68.60%)
亏损交易:
140 (31.39%)
最好交易:
39.34 USD
最差交易:
-101.50 USD
毛利:
1 031.62 USD (120 596 pips)
毛利亏损:
-627.96 USD (66 808 pips)
最大连续赢利:
10 (41.48 USD)
最大连续盈利:
61.16 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
85.48%
最大入金加载:
10.70%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
80
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.61
长期交易:
311 (69.73%)
短期交易:
135 (30.27%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
3.37 USD
平均损失:
-4.49 USD
最大连续失误:
5 (-248.40 USD)
最大连续亏损:
-248.40 USD (5)
每月增长:
40.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.39 USD
最大值:
249.96 USD (15.19%)
相对跌幅:
结余:
15.19% (249.96 USD)
净值:
29.48% (485.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 128
GBPAUD 38
GBPJPY 37
EURNZD 33
USDJPY 27
GBPUSD 25
EURAUD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 21
CADJPY 20
GBPCAD 20
NZDJPY 15
EURCAD 13
EURGBP 10
NZDCHF 8
CADCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 117
GBPAUD 20
GBPJPY 35
EURNZD 28
USDJPY 22
GBPUSD 40
EURAUD 25
CHFJPY 21
AUDJPY 16
CADJPY 15
GBPCAD 19
NZDJPY 12
EURCAD 7
EURGBP 8
NZDCHF 14
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 12K
GBPAUD 3.5K
GBPJPY 5.6K
EURNZD 4.9K
USDJPY 4K
GBPUSD 4K
EURAUD 3.7K
CHFJPY 3.3K
AUDJPY 2.1K
CADJPY 2.3K
GBPCAD 2.9K
NZDJPY 1.8K
EURCAD 944
EURGBP 702
NZDCHF 1.2K
CADCHF 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.34 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +41.48 USD
最大连续亏损: -248.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
IG-LIVE
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
335 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.

Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.

没有评论
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 03:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ADM Quantum Universe
每月1010 USD
40%
0
0
USD
1.4K
USD
4
100%
446
68%
85%
1.64
0.91
USD
29%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载