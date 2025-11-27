- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
446
盈利交易:
306 (68.60%)
亏损交易:
140 (31.39%)
最好交易:
39.34 USD
最差交易:
-101.50 USD
毛利:
1 031.62 USD (120 596 pips)
毛利亏损:
-627.96 USD (66 808 pips)
最大连续赢利:
10 (41.48 USD)
最大连续盈利:
61.16 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
85.48%
最大入金加载:
10.70%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
80
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.61
长期交易:
311 (69.73%)
短期交易:
135 (30.27%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
3.37 USD
平均损失:
-4.49 USD
最大连续失误:
5 (-248.40 USD)
最大连续亏损:
-248.40 USD (5)
每月增长:
40.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
12.39 USD
最大值:
249.96 USD (15.19%)
相对跌幅:
结余:
15.19% (249.96 USD)
净值:
29.48% (485.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|GBPAUD
|38
|GBPJPY
|37
|EURNZD
|33
|USDJPY
|27
|GBPUSD
|25
|EURAUD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|21
|CADJPY
|20
|GBPCAD
|20
|NZDJPY
|15
|EURCAD
|13
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|117
|GBPAUD
|20
|GBPJPY
|35
|EURNZD
|28
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|40
|EURAUD
|25
|CHFJPY
|21
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|15
|GBPCAD
|19
|NZDJPY
|12
|EURCAD
|7
|EURGBP
|8
|NZDCHF
|14
|CADCHF
|5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|3.5K
|GBPJPY
|5.6K
|EURNZD
|4.9K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|4K
|EURAUD
|3.7K
|CHFJPY
|3.3K
|AUDJPY
|2.1K
|CADJPY
|2.3K
|GBPCAD
|2.9K
|NZDJPY
|1.8K
|EURCAD
|944
|EURGBP
|702
|NZDCHF
|1.2K
|CADCHF
|388
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.34 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +41.48 USD
最大连续亏损: -248.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.
Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.
