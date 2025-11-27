SinaisSeções
Hendra Angga Laksana

ADM Quantum Universe

Hendra Angga Laksana
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
451
Negociações com lucro:
309 (68.51%)
Negociações com perda:
142 (31.49%)
Melhor negociação:
39.34 USD
Pior negociação:
-101.50 USD
Lucro bruto:
1 035.78 USD (121 137 pips)
Perda bruta:
-629.18 USD (66 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (41.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.16 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
85.48%
Depósito máximo carregado:
10.70%
Último negócio:
51 minutos atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.63
Negociações longas:
315 (69.84%)
Negociações curtas:
136 (30.16%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
3.35 USD
Perda média:
-4.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-248.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.40 USD (5)
Crescimento mensal:
40.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.39 USD
Máximo:
249.96 USD (15.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.19% (249.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.48% (485.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 130
GBPJPY 39
GBPAUD 38
EURNZD 33
USDJPY 27
GBPUSD 25
EURAUD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 21
GBPCAD 21
CADJPY 20
NZDJPY 15
EURCAD 13
EURGBP 10
NZDCHF 8
CADCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 118
GBPJPY 36
GBPAUD 20
EURNZD 28
USDJPY 22
GBPUSD 40
EURAUD 25
CHFJPY 21
AUDJPY 16
GBPCAD 20
CADJPY 15
NZDJPY 12
EURCAD 7
EURGBP 8
NZDCHF 14
CADCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
GBPJPY 5.8K
GBPAUD 3.5K
EURNZD 4.9K
USDJPY 4K
GBPUSD 4K
EURAUD 3.7K
CHFJPY 3.3K
AUDJPY 2.1K
GBPCAD 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.8K
EURCAD 944
EURGBP 702
NZDCHF 1.2K
CADCHF 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.34 USD
Pior negociação: -102 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +41.48 USD
Máxima perda consecutiva: -248.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
IG-LIVE
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
335 mais ...
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.

Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.

Sem comentários
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 03:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
