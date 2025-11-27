- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
451
Negociações com lucro:
309 (68.51%)
Negociações com perda:
142 (31.49%)
Melhor negociação:
39.34 USD
Pior negociação:
-101.50 USD
Lucro bruto:
1 035.78 USD (121 137 pips)
Perda bruta:
-629.18 USD (66 954 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (41.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.16 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
85.48%
Depósito máximo carregado:
10.70%
Último negócio:
51 minutos atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.63
Negociações longas:
315 (69.84%)
Negociações curtas:
136 (30.16%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
3.35 USD
Perda média:
-4.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-248.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.40 USD (5)
Crescimento mensal:
40.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.39 USD
Máximo:
249.96 USD (15.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.19% (249.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.48% (485.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|GBPJPY
|39
|GBPAUD
|38
|EURNZD
|33
|USDJPY
|27
|GBPUSD
|25
|EURAUD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|21
|GBPCAD
|21
|CADJPY
|20
|NZDJPY
|15
|EURCAD
|13
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|118
|GBPJPY
|36
|GBPAUD
|20
|EURNZD
|28
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|40
|EURAUD
|25
|CHFJPY
|21
|AUDJPY
|16
|GBPCAD
|20
|CADJPY
|15
|NZDJPY
|12
|EURCAD
|7
|EURGBP
|8
|NZDCHF
|14
|CADCHF
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPJPY
|5.8K
|GBPAUD
|3.5K
|EURNZD
|4.9K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|4K
|EURAUD
|3.7K
|CHFJPY
|3.3K
|AUDJPY
|2.1K
|GBPCAD
|3.1K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.8K
|EURCAD
|944
|EURGBP
|702
|NZDCHF
|1.2K
|CADCHF
|388
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.34 USD
Pior negociação: -102 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +41.48 USD
Máxima perda consecutiva: -248.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 9
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.
Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.
Sem comentários
