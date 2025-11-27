СигналыРазделы
Hendra Angga Laksana

ADM Quantum Universe

Hendra Angga Laksana
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1010 USD в месяц
прирост с 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
449
Прибыльных трейдов:
308 (68.59%)
Убыточных трейдов:
141 (31.40%)
Лучший трейд:
39.34 USD
Худший трейд:
-101.50 USD
Общая прибыль:
1 034.34 USD (120 917 pips)
Общий убыток:
-628.84 USD (66 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (41.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.16 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
85.48%
Макс. загрузка депозита:
10.70%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
313 (69.71%)
Коротких трейдов:
136 (30.29%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
3.36 USD
Средний убыток:
-4.46 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-248.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.40 USD (5)
Прирост в месяц:
40.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.39 USD
Максимальная:
249.96 USD (15.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.19% (249.96 USD)
По эквити:
29.48% (485.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 130
GBPAUD 38
GBPJPY 37
EURNZD 33
USDJPY 27
GBPUSD 25
EURAUD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 21
GBPCAD 21
CADJPY 20
NZDJPY 15
EURCAD 13
EURGBP 10
NZDCHF 8
CADCHF 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 118
GBPAUD 20
GBPJPY 35
EURNZD 28
USDJPY 22
GBPUSD 40
EURAUD 25
CHFJPY 21
AUDJPY 16
GBPCAD 20
CADJPY 15
NZDJPY 12
EURCAD 7
EURGBP 8
NZDCHF 14
CADCHF 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
GBPAUD 3.5K
GBPJPY 5.6K
EURNZD 4.9K
USDJPY 4K
GBPUSD 4K
EURAUD 3.7K
CHFJPY 3.3K
AUDJPY 2.1K
GBPCAD 3.1K
CADJPY 2.3K
NZDJPY 1.8K
EURCAD 944
EURGBP 702
NZDCHF 1.2K
CADCHF 388
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.34 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +41.48 USD
Макс. убыток в серии: -248.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 5
Windsor-REAL
0.00 × 53
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
IG-LIVE
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 9
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ATFXGM8-Live
0.00 × 9
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.

Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 03:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
