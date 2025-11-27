- Прирост
Всего трейдов:
449
Прибыльных трейдов:
308 (68.59%)
Убыточных трейдов:
141 (31.40%)
Лучший трейд:
39.34 USD
Худший трейд:
-101.50 USD
Общая прибыль:
1 034.34 USD (120 917 pips)
Общий убыток:
-628.84 USD (66 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (41.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.16 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
85.48%
Макс. загрузка депозита:
10.70%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
313 (69.71%)
Коротких трейдов:
136 (30.29%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
3.36 USD
Средний убыток:
-4.46 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-248.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.40 USD (5)
Прирост в месяц:
40.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.39 USD
Максимальная:
249.96 USD (15.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.19% (249.96 USD)
По эквити:
29.48% (485.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|GBPAUD
|38
|GBPJPY
|37
|EURNZD
|33
|USDJPY
|27
|GBPUSD
|25
|EURAUD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|21
|GBPCAD
|21
|CADJPY
|20
|NZDJPY
|15
|EURCAD
|13
|EURGBP
|10
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|118
|GBPAUD
|20
|GBPJPY
|35
|EURNZD
|28
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|40
|EURAUD
|25
|CHFJPY
|21
|AUDJPY
|16
|GBPCAD
|20
|CADJPY
|15
|NZDJPY
|12
|EURCAD
|7
|EURGBP
|8
|NZDCHF
|14
|CADCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPAUD
|3.5K
|GBPJPY
|5.6K
|EURNZD
|4.9K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|4K
|EURAUD
|3.7K
|CHFJPY
|3.3K
|AUDJPY
|2.1K
|GBPCAD
|3.1K
|CADJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.8K
|EURCAD
|944
|EURGBP
|702
|NZDCHF
|1.2K
|CADCHF
|388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.34 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +41.48 USD
Макс. убыток в серии: -248.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 9
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 9
ADM Quantum Universe is a disciplined, multi-asset trading strategy focused on stability, structure, and controlled risk.
We trade XAUUSD and major Forex pairs using quantitative trend analysis, volatility filtering, and strict exposure limits.
No grid, no unlimited martingale, no reckless entries — only high-probability setups aligned with market structure.
Built for investors who value clarity, consistency, and capital preservation.
