- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
763
利益トレード:
667 (87.41%)
損失トレード:
96 (12.58%)
ベストトレード:
22.59 USD
最悪のトレード:
-25.57 USD
総利益:
1 055.36 USD (121 566 pips)
総損失:
-315.06 USD (38 904 pips)
最大連続の勝ち:
48 (50.75 USD)
最大連続利益:
61.04 USD (33)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
98.75%
最大入金額:
15.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
137
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
28.95
長いトレード:
672 (88.07%)
短いトレード:
91 (11.93%)
プロフィットファクター:
3.35
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
1.58 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
3 (-22.83 USD)
最大連続損失:
-25.57 USD (1)
月間成長:
17.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25.57 USD (2.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.60% (25.57 USD)
エクイティによる:
27.59% (385.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|395
|USDJPY
|39
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|30
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|26
|AUDJPY
|25
|CADJPY
|24
|GBPCAD
|17
|EURAUD
|15
|EURNZD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURCAD
|7
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|400
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|39
|EURJPY
|24
|GBPUSD
|26
|GBPJPY
|33
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|9
|EURNZD
|8
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|18
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|USDJPY
|4.2K
|CHFJPY
|6K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|5K
|AUDJPY
|2.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|22
|EURNZD
|202
|AUDNZD
|1.3K
|NZDJPY
|2.7K
|EURUSD
|974
|GBPCHF
|1.1K
|AUDUSD
|920
|USDCHF
|649
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|524
|AUDCAD
|590
|EURCAD
|447
|EURGBP
|443
|GBPAUD
|702
|AUDCHF
|622
|EURCHF
|546
|GBPNZD
|412
|NZDCHF
|293
|USDCAD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.59 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.75 USD
最大連続損失: -22.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
391 より多く...
