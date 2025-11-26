シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sugih Marem
Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  1002  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
763
利益トレード:
667 (87.41%)
損失トレード:
96 (12.58%)
ベストトレード:
22.59 USD
最悪のトレード:
-25.57 USD
総利益:
1 055.36 USD (121 566 pips)
総損失:
-315.06 USD (38 904 pips)
最大連続の勝ち:
48 (50.75 USD)
最大連続利益:
61.04 USD (33)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
98.75%
最大入金額:
15.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
137
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
28.95
長いトレード:
672 (88.07%)
短いトレード:
91 (11.93%)
プロフィットファクター:
3.35
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
1.58 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
3 (-22.83 USD)
最大連続損失:
-25.57 USD (1)
月間成長:
17.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25.57 USD (2.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.60% (25.57 USD)
エクイティによる:
27.59% (385.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 395
USDJPY 39
CHFJPY 32
EURJPY 30
GBPUSD 27
GBPJPY 26
AUDJPY 25
CADJPY 24
GBPCAD 17
EURAUD 15
EURNZD 14
AUDNZD 14
NZDJPY 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
EURCAD 7
EURGBP 4
GBPAUD 4
AUDCHF 4
EURCHF 4
GBPNZD 3
NZDCHF 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 400
USDJPY 28
CHFJPY 39
EURJPY 24
GBPUSD 26
GBPJPY 33
AUDJPY 23
CADJPY 18
GBPCAD 19
EURAUD 9
EURNZD 8
AUDNZD 7
NZDJPY 18
EURUSD 10
GBPCHF 13
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 5
NZDCAD 3
AUDCAD 4
EURCAD 3
EURGBP 5
GBPAUD 4
AUDCHF 8
EURCHF 7
GBPNZD 2
NZDCHF 1
USDCAD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 41K
USDJPY 4.2K
CHFJPY 6K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 5K
AUDJPY 2.7K
CADJPY 2.7K
GBPCAD 2.8K
EURAUD 22
EURNZD 202
AUDNZD 1.3K
NZDJPY 2.7K
EURUSD 974
GBPCHF 1.1K
AUDUSD 920
USDCHF 649
NZDUSD 47
NZDCAD 524
AUDCAD 590
EURCAD 447
EURGBP 443
GBPAUD 702
AUDCHF 622
EURCHF 546
GBPNZD 412
NZDCHF 293
USDCAD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.59 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.75 USD
最大連続損失: -22.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 25
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
Swissquote-Live2
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
391 より多く...
Over time it becomes a hill
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Sugih Marem
1002 USD/月
19%
0
0
USD
1.7K
USD
5
100%
763
87%
99%
3.34
0.97
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください