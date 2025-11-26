SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sugih Marem
Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1002 USD al mes
incremento desde 2025 19%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
763
Transacciones Rentables:
667 (87.41%)
Transacciones Irrentables:
96 (12.58%)
Mejor transacción:
22.59 USD
Peor transacción:
-25.57 USD
Beneficio Bruto:
1 055.36 USD (121 566 pips)
Pérdidas Brutas:
-315.06 USD (38 904 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (50.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.04 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
98.75%
Carga máxima del depósito:
15.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
137
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
28.95
Transacciones Largas:
672 (88.07%)
Transacciones Cortas:
91 (11.93%)
Factor de Beneficio:
3.35
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
1.58 USD
Pérdidas medias:
-3.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-22.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.57 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
25.57 USD (2.06%)
Reducción relativa:
De balance:
0.60% (25.57 USD)
De fondos:
27.59% (385.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 395
USDJPY 39
CHFJPY 32
EURJPY 30
GBPUSD 27
GBPJPY 26
AUDJPY 25
CADJPY 24
GBPCAD 17
EURAUD 15
EURNZD 14
AUDNZD 14
NZDJPY 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
EURCAD 7
EURGBP 4
GBPAUD 4
AUDCHF 4
EURCHF 4
GBPNZD 3
NZDCHF 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 400
USDJPY 28
CHFJPY 39
EURJPY 24
GBPUSD 26
GBPJPY 33
AUDJPY 23
CADJPY 18
GBPCAD 19
EURAUD 9
EURNZD 8
AUDNZD 7
NZDJPY 18
EURUSD 10
GBPCHF 13
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 5
NZDCAD 3
AUDCAD 4
EURCAD 3
EURGBP 5
GBPAUD 4
AUDCHF 8
EURCHF 7
GBPNZD 2
NZDCHF 1
USDCAD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 41K
USDJPY 4.2K
CHFJPY 6K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 5K
AUDJPY 2.7K
CADJPY 2.7K
GBPCAD 2.8K
EURAUD 22
EURNZD 202
AUDNZD 1.3K
NZDJPY 2.7K
EURUSD 974
GBPCHF 1.1K
AUDUSD 920
USDCHF 649
NZDUSD 47
NZDCAD 524
AUDCAD 590
EURCAD 447
EURGBP 443
GBPAUD 702
AUDCHF 622
EURCHF 546
GBPNZD 412
NZDCHF 293
USDCAD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.59 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +50.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 25
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
Swissquote-Live2
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
otros 391...
Over time it becomes a hill
No hay comentarios
2025.11.28 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.