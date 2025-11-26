- Incremento
Total de Trades:
763
Transacciones Rentables:
667 (87.41%)
Transacciones Irrentables:
96 (12.58%)
Mejor transacción:
22.59 USD
Peor transacción:
-25.57 USD
Beneficio Bruto:
1 055.36 USD (121 566 pips)
Pérdidas Brutas:
-315.06 USD (38 904 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (50.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.04 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
98.75%
Carga máxima del depósito:
15.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
137
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
28.95
Transacciones Largas:
672 (88.07%)
Transacciones Cortas:
91 (11.93%)
Factor de Beneficio:
3.35
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
1.58 USD
Pérdidas medias:
-3.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-22.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.57 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
25.57 USD (2.06%)
Reducción relativa:
De balance:
0.60% (25.57 USD)
De fondos:
27.59% (385.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|395
|USDJPY
|39
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|30
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|26
|AUDJPY
|25
|CADJPY
|24
|GBPCAD
|17
|EURAUD
|15
|EURNZD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURCAD
|7
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|400
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|39
|EURJPY
|24
|GBPUSD
|26
|GBPJPY
|33
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|9
|EURNZD
|8
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|18
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|41K
|USDJPY
|4.2K
|CHFJPY
|6K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|5K
|AUDJPY
|2.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|22
|EURNZD
|202
|AUDNZD
|1.3K
|NZDJPY
|2.7K
|EURUSD
|974
|GBPCHF
|1.1K
|AUDUSD
|920
|USDCHF
|649
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|524
|AUDCAD
|590
|EURCAD
|447
|EURGBP
|443
|GBPAUD
|702
|AUDCHF
|622
|EURCHF
|546
|GBPNZD
|412
|NZDCHF
|293
|USDCAD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.59 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +50.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
