СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sugih Marem
Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1002 USD в месяц
прирост с 2025 17%
FBS-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
736
Прибыльных трейдов:
642 (87.22%)
Убыточных трейдов:
94 (12.77%)
Лучший трейд:
22.59 USD
Худший трейд:
-25.57 USD
Общая прибыль:
987.20 USD (113 499 pips)
Общий убыток:
-309.56 USD (37 991 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (50.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.04 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
98.75%
Макс. загрузка депозита:
15.41%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
222
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
26.50
Длинных трейдов:
647 (87.91%)
Коротких трейдов:
89 (12.09%)
Профит фактор:
3.19
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-3.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.57 USD (1)
Прирост в месяц:
16.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.57 USD (2.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.60% (25.57 USD)
По эквити:
27.59% (385.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 389
USDJPY 32
CHFJPY 29
EURJPY 28
GBPUSD 27
AUDJPY 24
GBPJPY 23
CADJPY 23
GBPCAD 16
EURNZD 14
EURAUD 14
AUDNZD 13
NZDJPY 12
EURUSD 12
GBPCHF 11
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
EURCAD 7
EURGBP 4
GBPAUD 4
AUDCHF 4
EURCHF 4
GBPNZD 3
NZDCHF 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 353
USDJPY 25
CHFJPY 36
EURJPY 23
GBPUSD 26
AUDJPY 23
GBPJPY 30
CADJPY 17
GBPCAD 18
EURNZD 8
EURAUD 8
AUDNZD 6
NZDJPY 17
EURUSD 10
GBPCHF 13
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 5
NZDCAD 3
AUDCAD 4
EURCAD 3
EURGBP 5
GBPAUD 4
AUDCHF 8
EURCHF 7
GBPNZD 2
NZDCHF 1
USDCAD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
USDJPY 3.7K
CHFJPY 5.6K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.4K
AUDJPY 2.6K
GBPJPY 4.5K
CADJPY 2.6K
GBPCAD 2.7K
EURNZD 202
EURAUD -94
AUDNZD 1.2K
NZDJPY 2.5K
EURUSD 974
GBPCHF 1.1K
AUDUSD 920
USDCHF 649
NZDUSD 47
NZDCAD 524
AUDCAD 590
EURCAD 447
EURGBP 443
GBPAUD 702
AUDCHF 622
EURCHF 546
GBPNZD 412
NZDCHF 293
USDCAD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.59 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.75 USD
Макс. убыток в серии: -22.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 25
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
Swissquote-Live2
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
еще 391...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Over time it becomes a hill
Нет отзывов
2025.11.28 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sugih Marem
1002 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.7K
USD
5
100%
736
87%
99%
3.18
0.92
USD
28%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.