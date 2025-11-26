- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
736
Прибыльных трейдов:
642 (87.22%)
Убыточных трейдов:
94 (12.77%)
Лучший трейд:
22.59 USD
Худший трейд:
-25.57 USD
Общая прибыль:
987.20 USD (113 499 pips)
Общий убыток:
-309.56 USD (37 991 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (50.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.04 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
98.75%
Макс. загрузка депозита:
15.41%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
222
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
26.50
Длинных трейдов:
647 (87.91%)
Коротких трейдов:
89 (12.09%)
Профит фактор:
3.19
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-3.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.57 USD (1)
Прирост в месяц:
16.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.57 USD (2.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.60% (25.57 USD)
По эквити:
27.59% (385.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|389
|USDJPY
|32
|CHFJPY
|29
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|27
|AUDJPY
|24
|GBPJPY
|23
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|16
|EURNZD
|14
|EURAUD
|14
|AUDNZD
|13
|NZDJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURCAD
|7
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|353
|USDJPY
|25
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|26
|AUDJPY
|23
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|17
|GBPCAD
|18
|EURNZD
|8
|EURAUD
|8
|AUDNZD
|6
|NZDJPY
|17
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|USDJPY
|3.7K
|CHFJPY
|5.6K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDJPY
|2.6K
|GBPJPY
|4.5K
|CADJPY
|2.6K
|GBPCAD
|2.7K
|EURNZD
|202
|EURAUD
|-94
|AUDNZD
|1.2K
|NZDJPY
|2.5K
|EURUSD
|974
|GBPCHF
|1.1K
|AUDUSD
|920
|USDCHF
|649
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|524
|AUDCAD
|590
|EURCAD
|447
|EURGBP
|443
|GBPAUD
|702
|AUDCHF
|622
|EURCHF
|546
|GBPNZD
|412
|NZDCHF
|293
|USDCAD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.59 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.75 USD
Макс. убыток в серии: -22.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1002 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
100%
736
87%
99%
3.18
0.92
USD
USD
28%
1:500