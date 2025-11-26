信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Sugih Marem
Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 1002 USD per 
增长自 2025 17%
FBS-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
741
盈利交易:
646 (87.17%)
亏损交易:
95 (12.82%)
最好交易:
22.59 USD
最差交易:
-25.57 USD
毛利:
1 005.00 USD (115 722 pips)
毛利亏损:
-313.50 USD (38 632 pips)
最大连续赢利:
48 (50.75 USD)
最大连续盈利:
61.04 USD (33)
夏普比率:
0.27
交易活动:
98.75%
最大入金加载:
15.41%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
176
平均持有时间:
1 一天
采收率:
27.04
长期交易:
652 (87.99%)
短期交易:
89 (12.01%)
利润因子:
3.21
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
1.56 USD
平均损失:
-3.30 USD
最大连续失误:
3 (-22.83 USD)
最大连续亏损:
-25.57 USD (1)
每月增长:
17.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.57 USD (2.06%)
相对跌幅:
结余:
0.60% (25.57 USD)
净值:
27.59% (385.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 390
USDJPY 35
CHFJPY 29
EURJPY 28
GBPUSD 27
GBPJPY 24
AUDJPY 24
CADJPY 23
GBPCAD 16
EURNZD 14
EURAUD 14
AUDNZD 13
NZDJPY 12
EURUSD 12
GBPCHF 11
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
EURCAD 7
EURGBP 4
GBPAUD 4
AUDCHF 4
EURCHF 4
GBPNZD 3
NZDCHF 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 365
USDJPY 25
CHFJPY 36
EURJPY 23
GBPUSD 26
GBPJPY 31
AUDJPY 23
CADJPY 17
GBPCAD 18
EURNZD 8
EURAUD 8
AUDNZD 6
NZDJPY 17
EURUSD 10
GBPCHF 13
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 5
NZDCAD 3
AUDCAD 4
EURCAD 3
EURGBP 5
GBPAUD 4
AUDCHF 8
EURCHF 7
GBPNZD 2
NZDCHF 1
USDCAD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 37K
USDJPY 3.7K
CHFJPY 5.6K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 4.7K
AUDJPY 2.6K
CADJPY 2.6K
GBPCAD 2.7K
EURNZD 202
EURAUD -94
AUDNZD 1.2K
NZDJPY 2.5K
EURUSD 974
GBPCHF 1.1K
AUDUSD 920
USDCHF 649
NZDUSD 47
NZDCAD 524
AUDCAD 590
EURCAD 447
EURGBP 443
GBPAUD 702
AUDCHF 622
EURCHF 546
GBPNZD 412
NZDCHF 293
USDCAD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.59 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +50.75 USD
最大连续亏损: -22.83 USD

Over time it becomes a hill
没有评论
2025.11.28 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sugih Marem
每月1002 USD
17%
0
0
USD
1.7K
USD
5
100%
741
87%
99%
3.20
0.93
USD
28%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载