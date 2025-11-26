- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
741
盈利交易:
646 (87.17%)
亏损交易:
95 (12.82%)
最好交易:
22.59 USD
最差交易:
-25.57 USD
毛利:
1 005.00 USD (115 722 pips)
毛利亏损:
-313.50 USD (38 632 pips)
最大连续赢利:
48 (50.75 USD)
最大连续盈利:
61.04 USD (33)
夏普比率:
0.27
交易活动:
98.75%
最大入金加载:
15.41%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
176
平均持有时间:
1 一天
采收率:
27.04
长期交易:
652 (87.99%)
短期交易:
89 (12.01%)
利润因子:
3.21
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
1.56 USD
平均损失:
-3.30 USD
最大连续失误:
3 (-22.83 USD)
最大连续亏损:
-25.57 USD (1)
每月增长:
17.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.57 USD (2.06%)
相对跌幅:
结余:
0.60% (25.57 USD)
净值:
27.59% (385.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|390
|USDJPY
|35
|CHFJPY
|29
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|24
|AUDJPY
|24
|CADJPY
|23
|GBPCAD
|16
|EURNZD
|14
|EURAUD
|14
|AUDNZD
|13
|NZDJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURCAD
|7
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|365
|USDJPY
|25
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|26
|GBPJPY
|31
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|17
|GBPCAD
|18
|EURNZD
|8
|EURAUD
|8
|AUDNZD
|6
|NZDJPY
|17
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|USDJPY
|3.7K
|CHFJPY
|5.6K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|4.7K
|AUDJPY
|2.6K
|CADJPY
|2.6K
|GBPCAD
|2.7K
|EURNZD
|202
|EURAUD
|-94
|AUDNZD
|1.2K
|NZDJPY
|2.5K
|EURUSD
|974
|GBPCHF
|1.1K
|AUDUSD
|920
|USDCHF
|649
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|524
|AUDCAD
|590
|EURCAD
|447
|EURGBP
|443
|GBPAUD
|702
|AUDCHF
|622
|EURCHF
|546
|GBPNZD
|412
|NZDCHF
|293
|USDCAD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.59 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +50.75 USD
最大连续亏损: -22.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Over time it becomes a hill
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1002 USD
17%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
100%
741
87%
99%
3.20
0.93
USD
USD
28%
1:500