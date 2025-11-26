- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
725
Profit Trades:
632 (87.17%)
Loss Trades:
93 (12.83%)
Best trade:
22.59 USD
Worst trade:
-25.57 USD
Gross Profit:
939.75 USD (108 216 pips)
Gross Loss:
-288.95 USD (35 931 pips)
Maximum consecutive wins:
48 (50.75 USD)
Maximal consecutive profit:
61.04 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading activity:
98.75%
Max deposit load:
15.41%
Latest trade:
25 minutes ago
Trades per week:
275
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
25.45
Long Trades:
641 (88.41%)
Short Trades:
84 (11.59%)
Profit Factor:
3.25
Expected Payoff:
0.90 USD
Average Profit:
1.49 USD
Average Loss:
-3.11 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-22.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-25.57 USD (1)
Monthly growth:
16.27%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
25.57 USD (2.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.60% (25.57 USD)
By Equity:
27.59% (385.22 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|386
|USDJPY
|32
|CHFJPY
|29
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|25
|GBPJPY
|23
|CADJPY
|23
|AUDJPY
|23
|GBPCAD
|15
|EURNZD
|14
|AUDNZD
|13
|NZDJPY
|12
|EURUSD
|12
|EURAUD
|12
|GBPCHF
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|342
|USDJPY
|25
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|22
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|17
|AUDJPY
|22
|GBPCAD
|16
|EURNZD
|8
|AUDNZD
|6
|NZDJPY
|17
|EURUSD
|10
|EURAUD
|6
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|2
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|35K
|USDJPY
|3.7K
|CHFJPY
|5.6K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.1K
|GBPJPY
|4.5K
|CADJPY
|2.6K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPCAD
|2.4K
|EURNZD
|202
|AUDNZD
|1.2K
|NZDJPY
|2.5K
|EURUSD
|974
|EURAUD
|-483
|GBPCHF
|1.1K
|AUDUSD
|920
|USDCHF
|649
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|524
|AUDCAD
|590
|EURCAD
|320
|EURGBP
|443
|GBPAUD
|702
|AUDCHF
|622
|EURCHF
|546
|GBPNZD
|412
|NZDCHF
|293
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +22.59 USD
Worst trade: -26 USD
Maximum consecutive wins: 33
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +50.75 USD
Maximal consecutive loss: -22.83 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
1002 USD per month
16%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
4
100%
725
87%
99%
3.25
0.90
USD
USD
28%
1:500