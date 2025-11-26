SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Sugih Marem
Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
0 reviews
Reliability
4 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1002 USD per month
growth since 2025 16%
FBS-Real-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
725
Profit Trades:
632 (87.17%)
Loss Trades:
93 (12.83%)
Best trade:
22.59 USD
Worst trade:
-25.57 USD
Gross Profit:
939.75 USD (108 216 pips)
Gross Loss:
-288.95 USD (35 931 pips)
Maximum consecutive wins:
48 (50.75 USD)
Maximal consecutive profit:
61.04 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading activity:
98.75%
Max deposit load:
15.41%
Latest trade:
25 minutes ago
Trades per week:
275
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
25.45
Long Trades:
641 (88.41%)
Short Trades:
84 (11.59%)
Profit Factor:
3.25
Expected Payoff:
0.90 USD
Average Profit:
1.49 USD
Average Loss:
-3.11 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-22.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-25.57 USD (1)
Monthly growth:
16.27%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
25.57 USD (2.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.60% (25.57 USD)
By Equity:
27.59% (385.22 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 386
USDJPY 32
CHFJPY 29
EURJPY 28
GBPUSD 25
GBPJPY 23
CADJPY 23
AUDJPY 23
GBPCAD 15
EURNZD 14
AUDNZD 13
NZDJPY 12
EURUSD 12
EURAUD 12
GBPCHF 11
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
EURCAD 6
EURGBP 4
GBPAUD 4
AUDCHF 4
EURCHF 4
GBPNZD 3
NZDCHF 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 342
USDJPY 25
CHFJPY 36
EURJPY 23
GBPUSD 22
GBPJPY 30
CADJPY 17
AUDJPY 22
GBPCAD 16
EURNZD 8
AUDNZD 6
NZDJPY 17
EURUSD 10
EURAUD 6
GBPCHF 13
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 5
NZDCAD 3
AUDCAD 4
EURCAD 2
EURGBP 5
GBPAUD 4
AUDCHF 8
EURCHF 7
GBPNZD 2
NZDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
USDJPY 3.7K
CHFJPY 5.6K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.1K
GBPJPY 4.5K
CADJPY 2.6K
AUDJPY 2.5K
GBPCAD 2.4K
EURNZD 202
AUDNZD 1.2K
NZDJPY 2.5K
EURUSD 974
EURAUD -483
GBPCHF 1.1K
AUDUSD 920
USDCHF 649
NZDUSD 47
NZDCAD 524
AUDCAD 590
EURCAD 320
EURGBP 443
GBPAUD 702
AUDCHF 622
EURCHF 546
GBPNZD 412
NZDCHF 293
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +22.59 USD
Worst trade: -26 USD
Maximum consecutive wins: 33
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +50.75 USD
Maximal consecutive loss: -22.83 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Youtradefx-Real
0.00 × 5
Exness-Real5
0.00 × 12
390 more...
Over time it becomes a hill
No reviews
2025.11.28 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
