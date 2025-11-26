- 자본
- 축소
트레이드:
923
이익 거래:
791 (85.69%)
손실 거래:
132 (14.30%)
최고의 거래:
160.39 USD
최악의 거래:
-130.96 USD
총 수익:
1 601.50 USD (170 835 pips)
총 손실:
-607.03 USD (69 033 pips)
연속 최대 이익:
48 (50.75 USD)
연속 최대 이익:
160.39 USD (1)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
99.75%
최대 입금량:
17.60%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
158
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.66
롱(주식매수):
786 (85.16%)
숏(주식차입매도):
137 (14.84%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-4.60 USD
연속 최대 손실:
3 (-22.83 USD)
연속 최대 손실:
-149.28 USD (2)
월별 성장률:
17.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
149.28 USD (8.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.11% (149.28 USD)
자본금별:
54.32% (963.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|412
|USDJPY
|45
|GBPUSD
|40
|CHFJPY
|36
|AUDJPY
|34
|GBPJPY
|33
|EURJPY
|33
|EURAUD
|29
|CADJPY
|28
|EURCAD
|21
|GBPCAD
|19
|AUDNZD
|19
|GBPNZD
|18
|EURUSD
|17
|NZDJPY
|16
|AUDUSD
|16
|EURNZD
|14
|GBPCHF
|14
|NZDCAD
|13
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|11
|NZDUSD
|11
|AUDCAD
|10
|EURGBP
|6
|USDCAD
|6
|GBPAUD
|4
|EURCHF
|4
|NZDCHF
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|531
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|33
|CHFJPY
|40
|AUDJPY
|30
|GBPJPY
|40
|EURJPY
|25
|EURAUD
|26
|CADJPY
|19
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|20
|AUDNZD
|13
|GBPNZD
|20
|EURUSD
|11
|NZDJPY
|18
|AUDUSD
|14
|EURNZD
|8
|GBPCHF
|23
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|11
|AUDCHF
|14
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|11
|EURGBP
|10
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|4
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|45K
|USDJPY
|4.7K
|GBPUSD
|2.2K
|CHFJPY
|6.3K
|AUDJPY
|3.6K
|GBPJPY
|6K
|EURJPY
|3.7K
|EURAUD
|2.5K
|CADJPY
|2.8K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCAD
|3K
|AUDNZD
|2.4K
|GBPNZD
|3.5K
|EURUSD
|742
|NZDJPY
|2.6K
|AUDUSD
|1.5K
|EURNZD
|202
|GBPCHF
|1.9K
|NZDCAD
|1.3K
|USDCHF
|899
|AUDCHF
|1K
|NZDUSD
|122
|AUDCAD
|1.6K
|EURGBP
|871
|USDCAD
|669
|GBPAUD
|702
|EURCHF
|546
|NZDCHF
|293
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.39 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +50.75 USD
연속 최대 손실: -22.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
FXCC-Live
|0.00 × 5
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Exness-Real18
|0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
FTT-Live2
|0.00 × 4
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
Exness-Real11
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 3
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1002 USD
25%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
100%
923
85%
100%
2.63
1.08
USD
USD
54%
1:500