Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 1002 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 25%
FBS-Real-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
923
이익 거래:
791 (85.69%)
손실 거래:
132 (14.30%)
최고의 거래:
160.39 USD
최악의 거래:
-130.96 USD
총 수익:
1 601.50 USD (170 835 pips)
총 손실:
-607.03 USD (69 033 pips)
연속 최대 이익:
48 (50.75 USD)
연속 최대 이익:
160.39 USD (1)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
99.75%
최대 입금량:
17.60%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
158
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.66
롱(주식매수):
786 (85.16%)
숏(주식차입매도):
137 (14.84%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
2.02 USD
평균 손실:
-4.60 USD
연속 최대 손실:
3 (-22.83 USD)
연속 최대 손실:
-149.28 USD (2)
월별 성장률:
17.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
149.28 USD (8.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.11% (149.28 USD)
자본금별:
54.32% (963.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 412
USDJPY 45
GBPUSD 40
CHFJPY 36
AUDJPY 34
GBPJPY 33
EURJPY 33
EURAUD 29
CADJPY 28
EURCAD 21
GBPCAD 19
AUDNZD 19
GBPNZD 18
EURUSD 17
NZDJPY 16
AUDUSD 16
EURNZD 14
GBPCHF 14
NZDCAD 13
USDCHF 11
AUDCHF 11
NZDUSD 11
AUDCAD 10
EURGBP 6
USDCAD 6
GBPAUD 4
EURCHF 4
NZDCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 531
USDJPY 32
GBPUSD 33
CHFJPY 40
AUDJPY 30
GBPJPY 40
EURJPY 25
EURAUD 26
CADJPY 19
EURCAD 11
GBPCAD 20
AUDNZD 13
GBPNZD 20
EURUSD 11
NZDJPY 18
AUDUSD 14
EURNZD 8
GBPCHF 23
NZDCAD 9
USDCHF 11
AUDCHF 14
NZDUSD 5
AUDCAD 11
EURGBP 10
USDCAD 9
GBPAUD 4
EURCHF 7
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 45K
USDJPY 4.7K
GBPUSD 2.2K
CHFJPY 6.3K
AUDJPY 3.6K
GBPJPY 6K
EURJPY 3.7K
EURAUD 2.5K
CADJPY 2.8K
EURCAD 1.6K
GBPCAD 3K
AUDNZD 2.4K
GBPNZD 3.5K
EURUSD 742
NZDJPY 2.6K
AUDUSD 1.5K
EURNZD 202
GBPCHF 1.9K
NZDCAD 1.3K
USDCHF 899
AUDCHF 1K
NZDUSD 122
AUDCAD 1.6K
EURGBP 871
USDCAD 669
GBPAUD 702
EURCHF 546
NZDCHF 293
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +160.39 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +50.75 USD
연속 최대 손실: -22.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 19
FXCC-Live
0.00 × 5
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 25
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMCapital-Real
0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
FTT-Live2
0.00 × 4
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real11
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
392 더...
Over time it becomes a hill
리뷰 없음
2026.01.02 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 14:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.