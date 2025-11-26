- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
763
Negociações com lucro:
667 (87.41%)
Negociações com perda:
96 (12.58%)
Melhor negociação:
22.59 USD
Pior negociação:
-25.57 USD
Lucro bruto:
1 055.36 USD (121 566 pips)
Perda bruta:
-315.06 USD (38 904 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (50.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.04 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
98.75%
Depósito máximo carregado:
15.41%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
137
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
28.95
Negociações longas:
672 (88.07%)
Negociações curtas:
91 (11.93%)
Fator de lucro:
3.35
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
1.58 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-22.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.57 USD (1)
Crescimento mensal:
17.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25.57 USD (2.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.60% (25.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.59% (385.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|395
|USDJPY
|39
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|30
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|26
|AUDJPY
|25
|CADJPY
|24
|GBPCAD
|17
|EURAUD
|15
|EURNZD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|7
|EURCAD
|7
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|400
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|39
|EURJPY
|24
|GBPUSD
|26
|GBPJPY
|33
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|9
|EURNZD
|8
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|18
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|8
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|USDJPY
|4.2K
|CHFJPY
|6K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|5K
|AUDJPY
|2.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|22
|EURNZD
|202
|AUDNZD
|1.3K
|NZDJPY
|2.7K
|EURUSD
|974
|GBPCHF
|1.1K
|AUDUSD
|920
|USDCHF
|649
|NZDUSD
|47
|NZDCAD
|524
|AUDCAD
|590
|EURCAD
|447
|EURGBP
|443
|GBPAUD
|702
|AUDCHF
|622
|EURCHF
|546
|GBPNZD
|412
|NZDCHF
|293
|USDCAD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.59 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.75 USD
Máxima perda consecutiva: -22.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
