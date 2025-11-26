SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sugih Marem
Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 19%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
763
Negociações com lucro:
667 (87.41%)
Negociações com perda:
96 (12.58%)
Melhor negociação:
22.59 USD
Pior negociação:
-25.57 USD
Lucro bruto:
1 055.36 USD (121 566 pips)
Perda bruta:
-315.06 USD (38 904 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (50.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.04 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
98.75%
Depósito máximo carregado:
15.41%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
137
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
28.95
Negociações longas:
672 (88.07%)
Negociações curtas:
91 (11.93%)
Fator de lucro:
3.35
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
1.58 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-22.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.57 USD (1)
Crescimento mensal:
17.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25.57 USD (2.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.60% (25.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.59% (385.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 395
USDJPY 39
CHFJPY 32
EURJPY 30
GBPUSD 27
GBPJPY 26
AUDJPY 25
CADJPY 24
GBPCAD 17
EURAUD 15
EURNZD 14
AUDNZD 14
NZDJPY 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
EURCAD 7
EURGBP 4
GBPAUD 4
AUDCHF 4
EURCHF 4
GBPNZD 3
NZDCHF 3
USDCAD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 400
USDJPY 28
CHFJPY 39
EURJPY 24
GBPUSD 26
GBPJPY 33
AUDJPY 23
CADJPY 18
GBPCAD 19
EURAUD 9
EURNZD 8
AUDNZD 7
NZDJPY 18
EURUSD 10
GBPCHF 13
AUDUSD 9
USDCHF 8
NZDUSD 5
NZDCAD 3
AUDCAD 4
EURCAD 3
EURGBP 5
GBPAUD 4
AUDCHF 8
EURCHF 7
GBPNZD 2
NZDCHF 1
USDCAD 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 41K
USDJPY 4.2K
CHFJPY 6K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 5K
AUDJPY 2.7K
CADJPY 2.7K
GBPCAD 2.8K
EURAUD 22
EURNZD 202
AUDNZD 1.3K
NZDJPY 2.7K
EURUSD 974
GBPCHF 1.1K
AUDUSD 920
USDCHF 649
NZDUSD 47
NZDCAD 524
AUDCAD 590
EURCAD 447
EURGBP 443
GBPAUD 702
AUDCHF 622
EURCHF 546
GBPNZD 412
NZDCHF 293
USDCAD 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.59 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.75 USD
Máxima perda consecutiva: -22.83 USD

Over time it becomes a hill
2025.11.28 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
