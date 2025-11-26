SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Sugih Marem
Hendra Angga Laksana

Sugih Marem

Hendra Angga Laksana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 1002 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
774
Gewinntrades:
677 (87.46%)
Verlusttrades:
97 (12.53%)
Bester Trade:
22.59 USD
Schlechtester Trade:
-25.57 USD
Bruttoprofit:
1 078.36 USD (124 262 pips)
Bruttoverlust:
-319.90 USD (39 301 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (50.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.04 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
99.75%
Max deposit load:
15.41%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
144
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
29.66
Long-Positionen:
682 (88.11%)
Short-Positionen:
92 (11.89%)
Profit-Faktor:
3.37
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-22.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.57 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
25.57 USD (2.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.60% (25.57 USD)
Kapital:
27.59% (385.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 396
USDJPY 39
CHFJPY 32
EURJPY 30
GBPUSD 27
GBPJPY 26
AUDJPY 25
CADJPY 24
GBPCAD 17
EURAUD 16
AUDNZD 15
EURNZD 14
NZDJPY 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
AUDUSD 10
USDCHF 8
NZDUSD 8
GBPNZD 7
NZDCAD 7
AUDCHF 7
AUDCAD 7
EURCAD 7
EURGBP 4
GBPAUD 4
EURCHF 4
NZDCHF 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 409
USDJPY 28
CHFJPY 39
EURJPY 24
GBPUSD 26
GBPJPY 33
AUDJPY 23
CADJPY 18
GBPCAD 19
EURAUD 11
AUDNZD 8
EURNZD 8
NZDJPY 18
EURUSD 10
GBPCHF 13
AUDUSD 10
USDCHF 8
NZDUSD 5
GBPNZD 7
NZDCAD 3
AUDCHF 8
AUDCAD 4
EURCAD 3
EURGBP 5
GBPAUD 4
EURCHF 7
NZDCHF 1
USDCAD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
USDJPY 4.2K
CHFJPY 6K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 5K
AUDJPY 2.7K
CADJPY 2.7K
GBPCAD 2.8K
EURAUD 296
AUDNZD 1.4K
EURNZD 202
NZDJPY 2.7K
EURUSD 974
GBPCHF 1.1K
AUDUSD 1K
USDCHF 649
NZDUSD 47
GBPNZD 1.3K
NZDCAD 524
AUDCHF 637
AUDCAD 590
EURCAD 447
EURGBP 443
GBPAUD 702
EURCHF 546
NZDCHF 293
USDCAD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.59 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 25
GlobalPrime-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 30
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
Swissquote-Live2
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
noch 391 ...
Over time it becomes a hill
Keine Bewertungen
2025.11.28 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 11:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.