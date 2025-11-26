- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
774
Gewinntrades:
677 (87.46%)
Verlusttrades:
97 (12.53%)
Bester Trade:
22.59 USD
Schlechtester Trade:
-25.57 USD
Bruttoprofit:
1 078.36 USD (124 262 pips)
Bruttoverlust:
-319.90 USD (39 301 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (50.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.04 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
99.75%
Max deposit load:
15.41%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
144
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
29.66
Long-Positionen:
682 (88.11%)
Short-Positionen:
92 (11.89%)
Profit-Faktor:
3.37
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-22.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.57 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
25.57 USD (2.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.60% (25.57 USD)
Kapital:
27.59% (385.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|USDJPY
|39
|CHFJPY
|32
|EURJPY
|30
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|26
|AUDJPY
|25
|CADJPY
|24
|GBPCAD
|17
|EURAUD
|16
|AUDNZD
|15
|EURNZD
|14
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|11
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|GBPNZD
|7
|NZDCAD
|7
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|EURCAD
|7
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|EURCHF
|4
|NZDCHF
|3
|USDCAD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|409
|USDJPY
|28
|CHFJPY
|39
|EURJPY
|24
|GBPUSD
|26
|GBPJPY
|33
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|11
|AUDNZD
|8
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|18
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|13
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|5
|GBPNZD
|7
|NZDCAD
|3
|AUDCHF
|8
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|7
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|42K
|USDJPY
|4.2K
|CHFJPY
|6K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|5K
|AUDJPY
|2.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|296
|AUDNZD
|1.4K
|EURNZD
|202
|NZDJPY
|2.7K
|EURUSD
|974
|GBPCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1K
|USDCHF
|649
|NZDUSD
|47
|GBPNZD
|1.3K
|NZDCAD
|524
|AUDCHF
|637
|AUDCAD
|590
|EURCAD
|447
|EURGBP
|443
|GBPAUD
|702
|EURCHF
|546
|NZDCHF
|293
|USDCAD
|1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.59 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.83 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 25
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 30
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Over time it becomes a hill
