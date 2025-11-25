- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
101 (81.45%)
損失トレード:
23 (18.55%)
ベストトレード:
16.28 USD
最悪のトレード:
-8.27 USD
総利益:
246.07 USD (22 950 pips)
総損失:
-80.69 USD (12 951 pips)
最大連続の勝ち:
19 (26.27 USD)
最大連続利益:
30.89 USD (9)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
14.64
長いトレード:
71 (57.26%)
短いトレード:
53 (42.74%)
プロフィットファクター:
3.05
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-3.51 USD
最大連続の負け:
3 (-8.01 USD)
最大連続損失:
-11.30 USD (2)
月間成長:
1.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.30 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.04% (4.32 USD)
エクイティによる:
2.71% (275.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|67
|AUDCAD-VIP
|17
|USDCNH-VIP
|13
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCHF-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|6
|EURCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|41
|AUDCAD-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|4
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCHF-VIP
|27
|AUDUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|8
|USDCHF-VIP
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|3K
|AUDCAD-VIP
|2.6K
|USDCNH-VIP
|-1.8K
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|AUDUSD-VIP
|2.1K
|EURCHF-VIP
|870
|USDCHF-VIP
|436
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.28 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.27 USD
最大連続損失: -8.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
