シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SANDY KSKD_8YR VT341
Yui Ming Wan

SANDY KSKD_8YR VT341

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
101 (81.45%)
損失トレード:
23 (18.55%)
ベストトレード:
16.28 USD
最悪のトレード:
-8.27 USD
総利益:
246.07 USD (22 950 pips)
総損失:
-80.69 USD (12 951 pips)
最大連続の勝ち:
19 (26.27 USD)
最大連続利益:
30.89 USD (9)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
14.64
長いトレード:
71 (57.26%)
短いトレード:
53 (42.74%)
プロフィットファクター:
3.05
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-3.51 USD
最大連続の負け:
3 (-8.01 USD)
最大連続損失:
-11.30 USD (2)
月間成長:
1.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.30 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.04% (4.32 USD)
エクイティによる:
2.71% (275.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 67
AUDCAD-VIP 17
USDCNH-VIP 13
NZDCAD-VIP 10
AUDCHF-VIP 8
AUDUSD-VIP 6
EURCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 41
AUDCAD-VIP 32
USDCNH-VIP 4
NZDCAD-VIP 28
AUDCHF-VIP 27
AUDUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 8
USDCHF-VIP 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 3K
AUDCAD-VIP 2.6K
USDCNH-VIP -1.8K
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCHF-VIP 1.3K
AUDUSD-VIP 2.1K
EURCHF-VIP 870
USDCHF-VIP 436
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.28 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.27 USD
最大連続損失: -8.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SANDY KSKD_8YR VT341
30 USD/月
2%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
124
81%
100%
3.04
1.33
USD
3%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください