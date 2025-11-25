信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SANDY KSKD_8YR VT341
Yui Ming Wan

SANDY KSKD_8YR VT341

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
123
盈利交易:
100 (81.30%)
亏损交易:
23 (18.70%)
最好交易:
16.28 USD
最差交易:
-8.27 USD
毛利:
245.57 USD (22 872 pips)
毛利亏损:
-80.69 USD (12 951 pips)
最大连续赢利:
19 (26.27 USD)
最大连续盈利:
30.89 USD (9)
夏普比率:
0.34
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.01%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 天
采收率:
14.59
长期交易:
70 (56.91%)
短期交易:
53 (43.09%)
利润因子:
3.04
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
2.46 USD
平均损失:
-3.51 USD
最大连续失误:
3 (-8.01 USD)
最大连续亏损:
-11.30 USD (2)
每月增长:
1.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.30 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.04% (4.32 USD)
净值:
2.71% (275.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY-VIP 66
AUDCAD-VIP 17
USDCNH-VIP 13
NZDCAD-VIP 10
AUDCHF-VIP 8
AUDUSD-VIP 6
EURCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY-VIP 40
AUDCAD-VIP 32
USDCNH-VIP 4
NZDCAD-VIP 28
AUDCHF-VIP 27
AUDUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 8
USDCHF-VIP 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY-VIP 2.9K
AUDCAD-VIP 2.6K
USDCNH-VIP -1.8K
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCHF-VIP 1.3K
AUDUSD-VIP 2.1K
EURCHF-VIP 870
USDCHF-VIP 436
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.28 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.27 USD
最大连续亏损: -8.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SANDY KSKD_8YR VT341
每月30 USD
2%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
123
81%
100%
3.04
1.34
USD
3%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载