- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
123
盈利交易:
100 (81.30%)
亏损交易:
23 (18.70%)
最好交易:
16.28 USD
最差交易:
-8.27 USD
毛利:
245.57 USD (22 872 pips)
毛利亏损:
-80.69 USD (12 951 pips)
最大连续赢利:
19 (26.27 USD)
最大连续盈利:
30.89 USD (9)
夏普比率:
0.34
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.01%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 天
采收率:
14.59
长期交易:
70 (56.91%)
短期交易:
53 (43.09%)
利润因子:
3.04
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
2.46 USD
平均损失:
-3.51 USD
最大连续失误:
3 (-8.01 USD)
最大连续亏损:
-11.30 USD (2)
每月增长:
1.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.30 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.04% (4.32 USD)
净值:
2.71% (275.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|66
|AUDCAD-VIP
|17
|USDCNH-VIP
|13
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCHF-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|6
|EURCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|40
|AUDCAD-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|4
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCHF-VIP
|27
|AUDUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|8
|USDCHF-VIP
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|2.9K
|AUDCAD-VIP
|2.6K
|USDCNH-VIP
|-1.8K
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|AUDUSD-VIP
|2.1K
|EURCHF-VIP
|870
|USDCHF-VIP
|436
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.28 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.27 USD
最大连续亏损: -8.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
123
81%
100%
3.04
1.34
USD
USD
3%
1:500