Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
98 (81.66%)
Убыточных трейдов:
22 (18.33%)
Лучший трейд:
16.28 USD
Худший трейд:
-8.27 USD
Общая прибыль:
239.07 USD (22 299 pips)
Общий убыток:
-76.81 USD (12 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (26.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.82%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.36
Длинных трейдов:
69 (57.50%)
Коротких трейдов:
51 (42.50%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-3.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.30 USD (2)
Прирост в месяц:
1.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.30 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.04% (4.32 USD)
По эквити:
2.43% (246.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|63
|AUDCAD-VIP
|17
|USDCNH-VIP
|13
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCHF-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|6
|EURCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|38
|AUDCAD-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|4
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCHF-VIP
|27
|AUDUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|8
|USDCHF-VIP
|5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|2.9K
|AUDCAD-VIP
|2.6K
|USDCNH-VIP
|-1.8K
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|AUDUSD-VIP
|2.1K
|EURCHF-VIP
|870
|USDCHF-VIP
|436
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +16.28 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.27 USD
Макс. убыток в серии: -8.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
