Сигналы / MetaTrader 4 / SANDY KSKD_8YR VT341
Yui Ming Wan

SANDY KSKD_8YR VT341

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
98 (81.66%)
Убыточных трейдов:
22 (18.33%)
Лучший трейд:
16.28 USD
Худший трейд:
-8.27 USD
Общая прибыль:
239.07 USD (22 299 pips)
Общий убыток:
-76.81 USD (12 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (26.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.82%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.36
Длинных трейдов:
69 (57.50%)
Коротких трейдов:
51 (42.50%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-3.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.30 USD (2)
Прирост в месяц:
1.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.30 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.04% (4.32 USD)
По эквити:
2.43% (246.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY-VIP 63
AUDCAD-VIP 17
USDCNH-VIP 13
NZDCAD-VIP 10
AUDCHF-VIP 8
AUDUSD-VIP 6
EURCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY-VIP 38
AUDCAD-VIP 32
USDCNH-VIP 4
NZDCAD-VIP 28
AUDCHF-VIP 27
AUDUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 8
USDCHF-VIP 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY-VIP 2.9K
AUDCAD-VIP 2.6K
USDCNH-VIP -1.8K
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCHF-VIP 1.3K
AUDUSD-VIP 2.1K
EURCHF-VIP 870
USDCHF-VIP 436
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.28 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.27 USD
Макс. убыток в серии: -8.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
