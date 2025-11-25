SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

SANDY KSKD_8YR VT341

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.97 USD (1 429 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (12.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.19%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.29% (29.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-VIP 7
AUDCAD-VIP 1
AUDUSD-VIP 1
USDCHF-VIP 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-VIP 3
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 3
USDCHF-VIP 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-VIP 444
AUDCAD-VIP 219
AUDUSD-VIP 330
USDCHF-VIP 436
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.11.26 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
