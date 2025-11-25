- 자본
트레이드:
152
이익 거래:
120 (78.94%)
손실 거래:
32 (21.05%)
최고의 거래:
94.68 USD
최악의 거래:
-20.34 USD
총 수익:
404.10 USD (28 701 pips)
총 손실:
-187.55 USD (38 845 pips)
연속 최대 이익:
19 (26.27 USD)
연속 최대 이익:
132.78 USD (3)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.66%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.03
롱(주식매수):
90 (59.21%)
숏(주식차입매도):
62 (40.79%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
1.42 USD
평균 이익:
3.37 USD
평균 손실:
-5.86 USD
연속 최대 손실:
8 (-106.44 USD)
연속 최대 손실:
-106.44 USD (8)
월별 성장률:
1.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
106.44 USD (1.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.03% (106.44 USD)
자본금별:
5.41% (550.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|75
|USDCNH-VIP
|23
|AUDCAD-VIP
|20
|NZDCAD-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|10
|AUDUSD-VIP
|8
|EURCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|46
|USDCNH-VIP
|25
|AUDCAD-VIP
|36
|NZDCAD-VIP
|35
|AUDCHF-VIP
|35
|AUDUSD-VIP
|27
|EURCHF-VIP
|8
|USDCHF-VIP
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|3.9K
|USDCNH-VIP
|-25K
|AUDCAD-VIP
|3.2K
|NZDCAD-VIP
|2.2K
|AUDCHF-VIP
|1.8K
|AUDUSD-VIP
|2.7K
|EURCHF-VIP
|870
|USDCHF-VIP
|436
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
최고의 거래: +94.68 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +26.27 USD
연속 최대 손실: -106.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
