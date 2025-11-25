SeñalesSecciones
Yui Ming Wan

SANDY KSKD_8YR VT341

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
101 (81.45%)
Transacciones Irrentables:
23 (18.55%)
Mejor transacción:
16.28 USD
Peor transacción:
-8.27 USD
Beneficio Bruto:
246.07 USD (22 950 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.69 USD (12 951 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (26.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.89 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.01%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
14.64
Transacciones Largas:
71 (57.26%)
Transacciones Cortas:
53 (42.74%)
Factor de Beneficio:
3.05
Beneficio Esperado:
1.33 USD
Beneficio medio:
2.44 USD
Pérdidas medias:
-3.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-8.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.30 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.30 USD (0.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.04% (4.32 USD)
De fondos:
2.71% (275.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY-VIP 67
AUDCAD-VIP 17
USDCNH-VIP 13
NZDCAD-VIP 10
AUDCHF-VIP 8
AUDUSD-VIP 6
EURCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY-VIP 41
AUDCAD-VIP 32
USDCNH-VIP 4
NZDCAD-VIP 28
AUDCHF-VIP 27
AUDUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 8
USDCHF-VIP 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY-VIP 3K
AUDCAD-VIP 2.6K
USDCNH-VIP -1.8K
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCHF-VIP 1.3K
AUDUSD-VIP 2.1K
EURCHF-VIP 870
USDCHF-VIP 436
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.28 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +26.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.02 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
