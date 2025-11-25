- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
101 (81.45%)
Negociações com perda:
23 (18.55%)
Melhor negociação:
16.28 USD
Pior negociação:
-8.27 USD
Lucro bruto:
246.07 USD (22 950 pips)
Perda bruta:
-80.69 USD (12 951 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (26.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.89 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
14.64
Negociações longas:
71 (57.26%)
Negociações curtas:
53 (42.74%)
Fator de lucro:
3.05
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
2.44 USD
Perda média:
-3.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.30 USD (2)
Crescimento mensal:
1.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.30 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.04% (4.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.71% (275.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|67
|AUDCAD-VIP
|17
|USDCNH-VIP
|13
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCHF-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|6
|EURCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|41
|AUDCAD-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|4
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCHF-VIP
|27
|AUDUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|8
|USDCHF-VIP
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|3K
|AUDCAD-VIP
|2.6K
|USDCNH-VIP
|-1.8K
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|AUDUSD-VIP
|2.1K
|EURCHF-VIP
|870
|USDCHF-VIP
|436
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.28 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.27 USD
Máxima perda consecutiva: -8.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
124
81%
100%
3.04
1.33
USD
USD
3%
1:500