シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SPX500 NASDAQ STOXX50 GOLD
Mario Aurich

SPX500 NASDAQ STOXX50 GOLD

Mario Aurich
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
30 (93.75%)
損失トレード:
2 (6.25%)
ベストトレード:
432.62 USD
最悪のトレード:
-8.38 USD
総利益:
2 267.64 USD (101 429 pips)
総損失:
-13.99 USD (459 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2 089.40 USD)
最大連続利益:
2 089.40 USD (23)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.50%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
14 日
リカバリーファクター:
210.23
長いトレード:
32 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
162.09
期待されたペイオフ:
70.43 USD
平均利益:
75.59 USD
平均損失:
-7.00 USD
最大連続の負け:
2 (-10.72 USD)
最大連続損失:
-10.72 USD (2)
月間成長:
2.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.40 USD
最大の:
10.72 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (10.72 USD)
エクイティによる:
0.45% (453.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NI225 13
STOXX50E 7
SP500 6
XAUUSD 3
NDX 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NI225 721
STOXX50E 505
SP500 298
XAUUSD 709
NDX 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NI225 12K
STOXX50E 7.6K
SP500 6.3K
XAUUSD 75K
NDX 558
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +432.62 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 089.40 USD
最大連続損失: -10.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.57 × 251
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
3 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades.  @Darwinex Zero: DGBX
レビューなし
2026.01.15 10:41
Share of trading days is too low
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Share of trading days is too low
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 02:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.9% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.45% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 17:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 17:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 17:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SPX500 NASDAQ STOXX50 GOLD
30 USD/月
2%
0
0
USD
102K
USD
8
0%
32
93%
100%
162.09
70.43
USD
0%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください