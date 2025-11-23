- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
30 (93.75%)
損失トレード:
2 (6.25%)
ベストトレード:
432.62 USD
最悪のトレード:
-8.38 USD
総利益:
2 267.64 USD (101 429 pips)
総損失:
-13.99 USD (459 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2 089.40 USD)
最大連続利益:
2 089.40 USD (23)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.50%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
14 日
リカバリーファクター:
210.23
長いトレード:
32 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
162.09
期待されたペイオフ:
70.43 USD
平均利益:
75.59 USD
平均損失:
-7.00 USD
最大連続の負け:
2 (-10.72 USD)
最大連続損失:
-10.72 USD (2)
月間成長:
2.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.40 USD
最大の:
10.72 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (10.72 USD)
エクイティによる:
0.45% (453.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NI225
|13
|STOXX50E
|7
|SP500
|6
|XAUUSD
|3
|NDX
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NI225
|721
|STOXX50E
|505
|SP500
|298
|XAUUSD
|709
|NDX
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NI225
|12K
|STOXX50E
|7.6K
|SP500
|6.3K
|XAUUSD
|75K
|NDX
|558
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +432.62 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 089.40 USD
最大連続損失: -10.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades. @Darwinex Zero: DGBX
