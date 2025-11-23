- Crescimento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
30 (93.75%)
Negociações com perda:
2 (6.25%)
Melhor negociação:
432.62 USD
Pior negociação:
-8.38 USD
Lucro bruto:
2 267.64 USD (101 429 pips)
Perda bruta:
-13.99 USD (459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2 089.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 089.40 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.89
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
14 dias
Fator de recuperação:
210.23
Negociações longas:
32 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
162.09
Valor esperado:
70.43 USD
Lucro médio:
75.59 USD
Perda média:
-7.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.72 USD (2)
Crescimento mensal:
2.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.40 USD
Máximo:
10.72 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (10.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (453.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NI225
|13
|STOXX50E
|7
|SP500
|6
|XAUUSD
|3
|NDX
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NI225
|721
|STOXX50E
|505
|SP500
|298
|XAUUSD
|709
|NDX
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NI225
|12K
|STOXX50E
|7.6K
|SP500
|6.3K
|XAUUSD
|75K
|NDX
|558
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +432.62 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 089.40 USD
Máxima perda consecutiva: -10.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
3 mais ...
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades. @Darwinex Zero: DGBX
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
8
0%
32
93%
100%
162.09
70.43
USD
USD
0%
1:200