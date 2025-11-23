- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
30 (93.75%)
손실 거래:
2 (6.25%)
최고의 거래:
432.62 USD
최악의 거래:
-8.38 USD
총 수익:
2 267.64 USD (101 429 pips)
총 손실:
-13.99 USD (459 pips)
연속 최대 이익:
23 (2 089.40 USD)
연속 최대 이익:
2 089.40 USD (23)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.50%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
14 일
회복 요인:
210.23
롱(주식매수):
32 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
162.09
기대수익:
70.43 USD
평균 이익:
75.59 USD
평균 손실:
-7.00 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.72 USD)
연속 최대 손실:
-10.72 USD (2)
월별 성장률:
2.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.40 USD
최대한의:
10.72 USD (0.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (10.72 USD)
자본금별:
0.45% (453.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NI225
|13
|STOXX50E
|7
|SP500
|6
|XAUUSD
|3
|NDX
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NI225
|721
|STOXX50E
|505
|SP500
|298
|XAUUSD
|709
|NDX
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NI225
|12K
|STOXX50E
|7.6K
|SP500
|6.3K
|XAUUSD
|75K
|NDX
|558
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +432.62 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2 089.40 USD
연속 최대 손실: -10.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.57 × 251
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
My Darwinex Zero Portfolio trades the S&P 500, NASDAQ 100, GOLD, EURO STOXX 50, and Nikkei 225 indices as index CFDs long only in swing trades. @Darwinex Zero: DGBX
리뷰 없음
